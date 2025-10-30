दिल्ली में दूसरे राज्यों के कमर्शियल वाहनों पर रोक के फैसले में बदलाव, BS-4 व्हीकल्स को लेकर नया आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध के मामले में परिवहन विभाग ने अपने पूर्व के पब्लिक नोटिस में बदलाव किया है। बृहस्पतिवार को दोबारा जारी किए गए इस पब्लिक नोटिस के अनुसार एक नवंबर से अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों में शामिल बीएस-3 और इससे निचली श्रेणी के वाहनों पर ही प्रतिबंध रहेगा।

बीएस-4 या इससे ऊपर की श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से छूट रहेगी। इससे पहले 27 अक्टूबर को परिवहन विभाग ने जारी पब्लिक नोटिस में दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-6 श्रेणी के वाहनों के ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देने की बात कही थी।



विभाग के नए पब्लिक नोटिस के तहत अब दूसरे राज्य में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के मामले में बड़ी संख्या में वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी जो बीएस-3 की श्रेणी से ऊपर के हैं।