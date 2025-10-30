सात राज्यों के 76 रेलवे स्टेशनों पर बनेगा होल्डिंग एरिया, नई दिल्ली स्टेशन पर मिली सफलता के चलते फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। त्योहार के दिनों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ संभालना रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनने इस बार दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर होने वाली भीड़ को संभालने में मदद मिली।

अब राजधानी में स्थित आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली सहित देश के 76 बड़े रेलवे स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा यात्रियों की भीड़ रहती है। त्योहार और छुट्टी के दिनों में यात्रियों की संख्या अधिक बढ़ जाती है। त्योहार के समय प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाता था।

लेकिन, अन्य दिनों में भीड़ को संभालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रयागराज में कुंभ मेला के समय 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया। दीपावली से पहले यह बनकर तैयार हो गया जिसकी क्षमता लगभग सात हजार यात्रियों की हैं। इसमें अनारक्षित टिकट काउंटर, स्कैनिंग मशीन, शौचालय, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुनिधाएं हैं। इससे इस बार भीड़ प्रबंधन में मदद मिली।