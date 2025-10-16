दिल्ली में रही इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह, सामान्य से कम 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली में आसमान साफ रहने से न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है। इसी क्रम में अब बृहस्पतिवार की सुबह दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी।



बृहस्पतिवार को दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकल गया था। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप तेज होती गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन का सबसे कम है।