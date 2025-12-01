जापान दूर करेगा मध्य और उत्तरी दिल्ली में पेयजल संकट, 24 घंटे पानी की परियोजना पर खर्च होंगे 2400 करोड़

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। चंद्रावल जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) से जुड़े मध्य और उत्तरी दिल्ली में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए लगभग 2400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि से डब्ल्यूटीपी की क्षमता बढ़ाने के साथ ही पुरानी पाइप लाइन को बदलने का काम किया जाएगा। नए भूमिगत जलाशय का भी निर्माण होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंद्रावल डब्ल्यूटीपी से 90 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) पेयजल उपलब्ध होता है। इससे पटेल नगर, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमरान, माडल टाउन, सदर बाजार, करोलबाग, राजेंद्र नगर, आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं को पेयजल आपूर्ति की जाती है।