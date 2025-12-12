दिल्ली की सड़कों पर फेंका जा रहा यूपी का मलबा, इसे हटाने को MCD दे रहा करोड़ों रुपये; 'आप' ने उठाया सवाल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास मुल्ला काॅलोनी, राजीव, कोंडली क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां उन्हें नहर व नाले के किनारे सड़क पर अवैध रूप से मलबे का ढेर देखने को मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां की स्थिति देखकर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि गाजियाबाद की खोड़ा काॅलोनी का मलबा दिल्ली की सड़कों पर फेंका जा रहा है। उस मलबे को उठाने के लिए निगम की एक निजी कंपनी निगम से करोड़ों रुपये वसूल रही है। यह जनता के टैक्स की बर्बादी है। यह भी आराेप लगाया कि निगम में डेपुटेशन पर लाए गए अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।