दिल्ली की सड़कों पर फेंका जा रहा यूपी का मलबा, इसे हटाने को MCD दे रहा करोड़ों रुपये; 'आप' ने उठाया सवाल
कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास निरीक्षण किया और गाजियाबाद की खोड़ा काॅलोनी का मलबा दिल्ली की सड़कों पर फेंके जाने का आरो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास मुल्ला काॅलोनी, राजीव, कोंडली क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां उन्हें नहर व नाले के किनारे सड़क पर अवैध रूप से मलबे का ढेर देखने को मिला।
यहां की स्थिति देखकर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि गाजियाबाद की खोड़ा काॅलोनी का मलबा दिल्ली की सड़कों पर फेंका जा रहा है। उस मलबे को उठाने के लिए निगम की एक निजी कंपनी निगम से करोड़ों रुपये वसूल रही है। यह जनता के टैक्स की बर्बादी है। यह भी आराेप लगाया कि निगम में डेपुटेशन पर लाए गए अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि लैंडफिल के सामने ही निगम की अनदेखी की वजह से सड़क मलबा लैंडफिल में तब्दील है। उन्होंने यह दावा किया कि भाजपा की एक स्थानीय पार्षद ने निगम की स्थायी समिति में यह कहा था कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मलबा डालकर, फिर उसे तौल कर निजी कंपनी निगम से वजन के हिसाब से करोड़ों रुपये वसूल रही हैं।
लैंडफिल पर साइट पर कंस्ट्रक्शन का मलबा डाला जा रहा है। आरोप दिल्ली की सड़कों कूड़ा पर कूड़े के ढेर हैं। लेकिन मलबा तोलकर निजी कंपनी को पेमेंट की जा रही है।
यह भी पढ़ें- अमरोहा में दिल्ली नारकोटिक्स ने दो बार की छापामारी, नशीली दवा के सौदागरों का नहीं मिला कोई सुराग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।