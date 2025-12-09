DU ने बीएड के पाठ्यक्रम में किया बदलाव, जेंडर और सोसायटी के दो पेपर जोड़े; लैंगिक भेदभाव भी पहचानेंगे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने बीएड पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रशिक्षु शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं होंगे, बल्कि कक्षा, पाठ्यपुस्तक और शिक्षा नीति में मौजूद पितृसत्ता और लैंगिक (जेंडर) भेदभाव की पहचान करेंगे और उस पर सवाल उठाएंगे।

कुलपति योगेश सिंह ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर इस बदलाव को मंजूरी दी। यह फैसला हाल के वर्षों में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं की घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया है, जिन मामलों में अपमान, शारीरिक दंड, गलत लैंगिक पहचान और भेदभावपूर्ण व्यवहार की बातें सामने आई थीं।

पाठ्यक्रम में जेंडर एवं सोसायटी नाम का नया पेपर शामिल है। इसके तहत छात्र एनसीईआरटी और निजी प्रकाशकों की किताबों का विश्लेषण करेंगे, लड़कियों, एससी/एसटी और अल्पसंख्यक छात्रों के आंकड़े देखेंगे और सरकारी योजनाओं जैसे लाड़ली योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।