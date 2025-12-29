Delhi News: बाहरी और उत्तरी-पश्चिमी जिले में मिले दो शव, दोनों की नहीं हुई शिनाख्त

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी और उत्तरी-पश्चिमी जिले में अलग-अलग स्थानों पर दो व्यक्तियों के शव मिले हैं। दोनों ही मामलों में मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है और पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। आसपास के थानों के अलावा स्थानीय लोगों से भी पुलिस जानकारी जुटा रही है।

पहला मामला बाहरी जिले के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र का है। यहां इ-ब्लाक इलाके में 28 दिसंबर को करीब 55 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को बेसुध अवस्था में पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच की तो व्यक्ति मृत पाया गया।

प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले हैं, हालांकि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। दूसरा मामला उत्तरी-पश्चिमी जिले के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां आजादपुर टर्मिनल के पास 21 दिसंबर को लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला था।

शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू की। इस मामले में भी मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को आशंका है कि मृतक कोई राहगीर या मंडी कर्मचारी हो सकता है, जो किसी कारणवश यहां पहुंचा हो।