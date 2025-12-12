Language
    Delhi Crime: द्वारका का खूंखार स्नैचर गैंग पकड़ाया, अपराधी कई तरीके से वारदात को देता था अंजाम

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    दिल्ली के द्वारका जिले में, बिंदापुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और गाड़ी चोरी में शामिल दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी चोरी की मोटर ...और पढ़ें

    दिल्ली के द्वारका जिले में, बिंदापुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और गाड़ी चोरी में शामिल दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वेस्ट दिल्ली। द्वारका जिले के बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने मोबाइल फोन स्नैचिंग और गाड़ी चोरी की 30 से ज़्यादा वारदातों में शामिल दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी स्नैचिंग करने के लिए चोरी की हाई-स्पीड मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे और फिर तेज़ स्पीड में भाग जाते थे। वारदातों को अंजाम देने के बाद, वे मोटरसाइकिलों को सुनसान जगहों पर छोड़ देते थे।

    द्वारका जिले के DCP अंकित सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिंदापुर थाने के घोषित अपराधी आकाश उर्फ चिद्दी और उसके साथी अनमोल उर्फ सुनील उर्फ लाला के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने बताया कि वे नशे की लत पूरी करने के लिए रेगुलर स्नैचिंग, गाड़ी चोरी और घरों में चोरी करते थे।

    बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम 7 दिसंबर की रात बिंदापुर इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। स्कूटर पर सवार दोनों आरोपियों को पुलिस ने रोका, जिसके बाद उनके पास से 06 चोरी के मोबाइल फोन और 02 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद हुए।

    आरोपियों के खुलासे पर पुलिस ने उत्तम नगर और मोहन गार्डन इलाकों से चोरी की 01 हाई-स्पीड मोटरसाइकिल और 03 चोरी के स्कूटर भी बरामद किए। इस गिरफ्तारी से कुल 14 स्नैचिंग और चोरी के मामले सुलझे हैं, जिसमें घोषित अपराधी आकाश चिद्दी 20 से ज़्यादा मामलों में और अनमोल 10 से ज़्यादा मामलों में शामिल पाया गया है।