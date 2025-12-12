Delhi Crime: द्वारका का खूंखार स्नैचर गैंग पकड़ाया, अपराधी कई तरीके से वारदात को देता था अंजाम

जागरण संवाददाता, वेस्ट दिल्ली। द्वारका जिले के बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने मोबाइल फोन स्नैचिंग और गाड़ी चोरी की 30 से ज़्यादा वारदातों में शामिल दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी स्नैचिंग करने के लिए चोरी की हाई-स्पीड मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे और फिर तेज़ स्पीड में भाग जाते थे। वारदातों को अंजाम देने के बाद, वे मोटरसाइकिलों को सुनसान जगहों पर छोड़ देते थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

द्वारका जिले के DCP अंकित सिंह के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिंदापुर थाने के घोषित अपराधी आकाश उर्फ चिद्दी और उसके साथी अनमोल उर्फ सुनील उर्फ लाला के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने बताया कि वे नशे की लत पूरी करने के लिए रेगुलर स्नैचिंग, गाड़ी चोरी और घरों में चोरी करते थे।

बिंदापुर पुलिस स्टेशन की टीम 7 दिसंबर की रात बिंदापुर इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। स्कूटर पर सवार दोनों आरोपियों को पुलिस ने रोका, जिसके बाद उनके पास से 06 चोरी के मोबाइल फोन और 02 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद हुए।