Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में मोबाइल छीनने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, पुलिसकर्मी ने कॉलर पकड़कर उतारा; 4 चोरी के फोन बरामद

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    दिल्ली के दरियागंज पुलिस स्टेशन की टीम ने दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक राहगीर से मोबाइल फोन छीनकर भागने की कोशिश की। आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली के दरियागंज पुलिस स्टेशन की टीम ने दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दरियागंज पुलिस स्टेशन की एक टीम ने दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक पैदल चल रहे व्यक्ति से मोबाइल फोन छीना था और भागने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों की पहचान अजमेरी गेट के मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। उनके पास से चार चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनुसार, 22 दिसंबर की रात को कांस्टेबल राजवीर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर रूटीन नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। रात करीब 11:00 बजे, उन्होंने एक आदमी को चिल्लाते हुए और मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों का पीछा करते देखा।

    पुलिसकर्मी ने मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे तेज़ी से भागे और भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने पीछे बैठे व्यक्ति को कॉलर से पकड़ लिया और उसे मोटरसाइकिल से नीचे खींच लिया। हालांकि, मुख्य सवार मोटरसाइकिल लेकर मौके से भागने में कामयाब रहा। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से तीन चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए।

    पूछताछ के दौरान, आरोपी अब्बास ने कबूल किया कि उसने बरामद मोबाइल फोन कश्मीरी गेट इलाके और यमुना पार के अन्य इलाकों से छीने थे। उसने यह भी बताया कि इस घटना के दौरान छीना गया मोबाइल फोन उसके साथी रिजवान के पास था, जो उसका पड़ोसी है। उसकी जानकारी के आधार पर, रिजवान को भी अजमेरी गेट से गिरफ्तार किया गया, और पीड़ित का मोबाइल फोन उसके पास से बरामद किया गया।