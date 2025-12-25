दिल्ली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.5 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस मामले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाहरी-उत्तरी जिले की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने नरेला इलाके से दो तस्करों को गिरफ्तार कर 304 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर इसके अन्य साथियों के साथ ही हेरोइन के सोर्स का पता लगा रही है।
बाहरी उत्तरी जिले पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि पुलिस को 21 दिसंबर को नरेला क्षेत्र में ड्रग तस्करों की आवाजाही को लेकर विशेष सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एंटी-नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर गौरव चौधरी, एसीपी दिनेश कुमार जाइंट कमिश्नर आफ पुलिस (नार्दर्न रेंज) विजय सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई।
टीम सूचना के आधार पर नरेला पहुंची। जहां उन्होंने शाइन मोटरसाइकिल पर आ रहे दो युवकों को रोका। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर 304 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपितों को पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपितों की पहचान तस्लीम और सलमान अंसारी के रूप में हुई है, दोनों न्यू सीमापुरी के निवासी हैं। तस्लीम पेशे से चालक है और नशे का आदी बताया जा रहा है, जबकि सलमान अंसारी पेशे से दर्जी है और उस पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज रह चुका है।
पुलिस ने नरेला थाना क्षेत्र में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े सरगनाओं व आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंचने के लिए सप्लाई चेन के आगे-पीछे के सभी कड़ियों को खंगाला जा रहा है।
