दिल्ली में जेवर साफ करने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, महिला से ले उड़े थे लॉकेट और अंगूठी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सरोजनी नगर थानाक्षेत्र में जेवर साफ करने का झांसा देकर एक महिला को ठगने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों सूटेड बूटेड होकर रिहायशी क्षेत्र में घूमते थे। मासूम महिलाओं को झांसे में लेते थे। आरोपित दूसरे राज्यों में इसी तरह की वारदातों में पहले गिरफ्तार हो चुके थे। जमानत पर आने के बाद अब दिल्ली में सक्रिय थे।

सरोजनी नगर थाना पुलिस को 17 दिसंबर को एक शिकायत मिली कि दो व्यक्ति महिला सविता के घर में घुसे और सोने व चांदी के जेवर साफ करने की बात कही। सविता ने अपने गले में पड़ा लाकेट व एक अंगूठी दोनों को साफ करने के लिए दी।

गर्म पानी लाने को बोला, फिर हो गए गायब जब दोनों उन्हें साफ कर रहे थे, तब उन्होंने महिला से तेज गर्म पानी लाने काे कहा। वह रसोई में गर्म पानी लेने गई। थोड़ी देर में जब लौटी तो दोनों गायब मिले। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने ई एफआइआर दर्ज की थी। पुलिस ने जांच करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।