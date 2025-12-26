Language
    दिल्ली में जेवर साफ करने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, महिला से ले उड़े थे लॉकेट और अंगूठी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    दिल्ली में जेवर साफ करने के बहाने ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी एक महिला से लॉकेट और अंगूठी लेकर फरार हो गए थे। पुल ...और पढ़ें

    पुलिस गिरफ्त में आरोपी। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। सरोजनी नगर थानाक्षेत्र में जेवर साफ करने का झांसा देकर एक महिला को ठगने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों सूटेड बूटेड होकर रिहायशी क्षेत्र में घूमते थे। मासूम महिलाओं को झांसे में लेते थे। आरोपित दूसरे राज्यों में इसी तरह की वारदातों में पहले गिरफ्तार हो चुके थे। जमानत पर आने के बाद अब दिल्ली में सक्रिय थे।

    सरोजनी नगर थाना पुलिस को 17 दिसंबर को एक शिकायत मिली कि दो व्यक्ति महिला सविता के घर में घुसे और सोने व चांदी के जेवर साफ करने की बात कही। सविता ने अपने गले में पड़ा लाकेट व एक अंगूठी दोनों को साफ करने के लिए दी।

    गर्म पानी लाने को बोला, फिर हो गए गायब

    जब दोनों उन्हें साफ कर रहे थे, तब उन्होंने महिला से तेज गर्म पानी लाने काे कहा। वह रसोई में गर्म पानी लेने गई। थोड़ी देर में जब लौटी तो दोनों गायब मिले। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने ई एफआइआर दर्ज की थी। पुलिस ने जांच करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

    छानबीन के दौरान पुलिस ने एक आरोपित विनोद प्रसाद साह को हर्ष विहार से हिरासत में लिया। उसने अपने दूसरे साथी का नाम मोहम्मद सत्तार निवासी नंदनगरी बताया। पुलिस ने बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने महिला के जेवर बेचकर नगदी प्राप्त की थी। उसके पास से दस हजार रुपये नगद और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है।