    दिल्ली में प्रतिबंधित ट्रामाडोल सप्लाई रैकेट का भंडाफोड़, 32 लाख की 54 हजार टैबलेट के साथ 5 गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:43 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ट्रामाडोल सप्लाई रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 54 हजार प्रतिबंधित टैबलेट जब्त की हैं, जिनकी कीमत 32 लाख रुपये है। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ट्रामाडोल एक दर्द निवारक दवा है, जिसका नशे के लिए दुरुपयोग होता है और भारत में इसकी बिक्री प्रतिबंधित है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रतिबंधित ट्रामाडोल दवाओं की सप्लाई में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने पांच आरोपितों को दबोचा है। इनके कब्जे से प्रतिबंधित ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड दवा की 32 लाख की कीमत की 54 हजार टैबलेट जब्त की गई हैं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान समालका गांव के सुनील कुमार, द्वारका के विष्णु दत्त शर्मा, रंगपुरी के विकास सिंह उर्फ ईश्वर यादव, जावेद खान और आबिद अली के रूप में हुई है।

    उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, सात अक्टूबर को गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसीपी राजबीर मलिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर गौरव चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने महक अपार्टमेंट, मदनपुर खादर एक्सटेंशन-I के पास जाल बिछाया।

    शाम करीब 6:30 बजे, एक संदिग्ध जिसकी पहचान आबिद के रूप में हुई उसे रोका गया। तलाशी लेने पर एक बड़े कार्टन बैग के अंदर छिपाई गई 54 हजार ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट (ट्रेकेन-100) बरामद हुईं।

    पूछताछ में उसने अपने साथी मोहम्मद जावेद खान का नाम बताया, जो इन प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई में शामिल था। इसके बाद जावेद को नूर नगर एक्सटेंशन, जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया।

    इसके बाद उसकी निशानदेही पर सुनील कुमार, विष्णु दत्त शर्मा और विकास सिंह को भी दबोच लिया गया। तीनों आरोपित जावेद और आबिद के साथ प्रतिबंधित ट्रामाडोल दवा की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करने में शामिल पाए गए।

