कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी से दिल्ली के स्टेशनों पर हाहाकार, ठंड में ठिठुरने को मजबूर यात्री
दिल्ली के स्टेशनों पर कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान हैं। ठंड के मौसम में ट्रेनों के इंतजार में ठिठुरते हुए यात्री स्टेशनों पर कठि
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण ने रेल यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के विलंब और रद होने से रविवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सर्द मौसम में घंटों तक प्लेटफार्म पर इंतजार करना यात्रियों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। कोहरे में दृश्यता कम होने से कई ट्रेनें घंटों की देरी से स्टेशन पहुंच रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रद भी करना पड़ा है। इससे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है और यात्रियों की प्रतीक्षा अवधि लंबी हो गई है। समय पर सूचना न मिलने से यात्रियों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री कंबल ओढ़कर प्लेटफार्म पर ही लेटे नजर आए, जबकि कुछ यात्रियों के पास ठंड से बचाव के पर्याप्त साधन भी नहीं थे। प्रतीक्षा कक्षों के बाहर भी यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।
क्या बोले यात्री
परिवार के साथ बनारस जा रहा हूं। ट्रेन के देर होने के कारण यहां जमीन पर परिवार के साथ सो रहा हूं। कंबल हल्का है ठंड भी लग रही है। उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन देरी से आएगी। अब लग रहा है कि रात कहीं यहीं न गुजारनी पड़ जाए।
आकाश
सुल्तानपुर की ट्रेन लेट होने से यहां पिछले दो घंटे से खड़े हुए है। अधिकारी से पूछा तो पता चला ट्रेन धुंध के करण देरी से आने वाली है।
अमित
दोस्तो के साथ घूमने के लिए जा रहा हूं। ट्रैन एक महीने पहले ही बुक करवाई थी। जानकारी नहीं थी कि यहां अब रात बितानी भी पड़ सकती है।
एमडी इस्लाम
60 से अधिक ट्रेनें देरी से पहुंचीं दिल्ली
दिल्ली पहुंचने और यहां से रवाना होने वाली 60 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से लेकर नौ घंटे तक की देरी का शिकार रहीं। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा।
नई दिल्ली–बरौनी हमसफर विशेष लगभग पौने नौ घंटे की देरी से पहुंची। नई दिल्ली–वाराणसी वंदे भारत और नई दिल्ली–श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत करीब पांच-पांच घंटे लेट रहीं। नई दिल्ली–लखनऊ तेजस एक्सप्रेस और नई दिल्ली–सियालदह राजधानी भी पौने पांच घंटे की देरी से चलीं, जबकि नई दिल्ली–हावड़ा राजधानी तीन घंटे विलंब से रवाना हुई।
आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली सायरंग राजधानी करीब पौने छह घंटे लेट रही। नई दिल्ली–राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस सवा दो घंटे और नई दिल्ली–तिरुवनंतपुरम केरल एक्सप्रेस पौने तीन घंटे देरी से चली। इसके अलावा हजरत निजामुद्दीन–खजुराहो वंदे भारत साढ़े तीन घंटे और कालका शताब्दी सवा दो घंटे विलंब से रवाना हुई। नई दिल्ली–दरभंगा हमसफर विशेष करीब पांच घंटे और सरबत द भला एक्सप्रेस चार घंटे देरी से चली। हजरत निजामुद्दीन–जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी पौने पांच घंटे की देरी का शिकार रही।
