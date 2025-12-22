कोहरे के कारण ट्रेनों की लेटलतीफी से दिल्ली के स्टेशनों पर हाहाकार, ठंड में ठिठुरने को मजबूर यात्री

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। घने कोहरे और बढ़ते प्रदूषण ने रेल यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के विलंब और रद होने से रविवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सर्द मौसम में घंटों तक प्लेटफार्म पर इंतजार करना यात्रियों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। कोहरे में दृश्यता कम होने से कई ट्रेनें घंटों की देरी से स्टेशन पहुंच रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रद भी करना पड़ा है। इससे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है और यात्रियों की प्रतीक्षा अवधि लंबी हो गई है। समय पर सूचना न मिलने से यात्रियों में नाराजगी भी देखी जा रही है।