दिल्ली में घने कोहरे के चलते 50 से अधिक ट्रेनें लेट, राजधानी-हमसफर सहित लंबी दूरी की सेवाएं प्रभावित
दिल्ली में घने कोहरे के कारण 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। राजधानी और ह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण शुक्रवार को राजधानी व हमसफर सहित लंबी दूरी की 50 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से लेकर 12 घंटे के विलंब से चल रही हैं। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ा है। कई लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दिल्ली पहुंचने वाली प्रमुख ट्रेनें: दो घंटे से अधिक की देरी
|ट्रेन का नाम
|विलंब
|रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस
|साढ़े चार घंटे
|मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस
|सवा दो घंटे
|बलिया-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट विशेष
|सवा चार घंटे
|बनारस-आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस
|सवा दो घंटे
|रीवा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
|छह घंटे
|मधुपुर-आनंद विहार टर्मिनल बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर एक्सप्रेस
|पौने सात घंटे
|हल्दिया-आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक सुपरफास्ट
|छह घंटे
|दानापुर-आनंद विहार टर्मिनल जनसाधारण एक्सप्रेस
|छह घंटे
|बनारस-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
|साढ़े तीन घंटे
|बलिदानी कैप्टन तुषार महाजन ऊधमपुर-कोटा एक्सप्रेस
|सवा तीन घंटे
|लखनऊ-नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस
|सवा दो घंटे
|कानपुर-नई दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस
|चार घंटे
|राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस
|सवा पांच घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
|सवा पांच घंटे
|हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस
|साढ़े चार घंटे
|प्रयागराज-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस
|साढ़े चार घंटे
|गोरखपुर-बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस
|साढ़े पांच घंटे
|प्रयागराज-नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस
|चार घंटे
|सीएसएमटी-अमृतसर एक्सप्रेस
|आठ घंटे
|राजेंद्र नगर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|सवा चार घंटे
|ललित ग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस
|सवा चार घंटे
|बनारस-नई दिल्ली शिव गंगा एक्सप्रेस
|साढ़े तीन घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर विशेष
|आठ घंटे
|डिब्रुगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|ढाई घंटे
|सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|सवा दो घंटे
|बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|सवा तीन घंटे
|बरौनी-नई दिल्ली हमसफर विशेष
|चार घंटे
|रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
|तीन घंटे
|हावड़ा-नई दिल्ली कोलकाता राजधानी
|साढ़े चार घंटे
|वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस
|सवा छह घंटे
|लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस
|आठ घंटे
|राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
|छह घंटे
|लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई-हरिद्वार एसी एक्सप्रेस
|सात घंटे
|प्रयागराज-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस
|पौने चार घंटे
|मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़-पुरानी दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस
|चार घंटे
|बलुरघाट-बठिंडा फरक्का एक्सप्रेस
|साढ़े चार घंटे
|प्रयागराज-चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस
|साढ़े सात घंटे
|कामख्या-पुरानी दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल
|पौने आठ घंटे
|आजमगढ़-पुरानी दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस
|सवा छह घंटे
|कटिहार-पुरानी दिल्ली चंपारण एक्सप्रेस
|सवा नौ घंटे
देरी से रवाना होने वाली ट्रेनें
|ट्रेन का नाम
|विलंब
|नई दिल्ली-अमृतसर शान ए पंजाब एक्सप्रेस
|सवा चार घंटे
|नई दिल्ली-सोगरिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|पौने पांच घंटे
|नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस
|एक घंटे
|नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष
|पांच घंटे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।