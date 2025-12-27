कोहरे का कहर... चंपारण हमसफर 19.55 घंटे लेट और 80 से ज्यादा ट्रेनें विलंब, तेजस एक्सप्रेस भी रद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण ट्रेन यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। पिछले कई दिनों से लगातार देरी के कारण शनिवार को नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस रद कर दी गई। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और कटिहार-नई दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 20 घंटे से ज्यादा देरी से दिल्ली पहुंचीं।