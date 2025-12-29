रेलवे पर कोहरे की मार! दिल्ली आनेवाली 90 से अधिक ट्रेनों में लेटलतीफी, बढ़ी यात्रियों की परेशानी
कोहरे के कारण दिल्ली में 90 से अधिक ट्रेनें 2 से 15 घंटे देरी से पहुंचीं। इससे कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव हुआ और लंबी दूरी व लोकल यात्री परे ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण 90 से अधिक ट्रेनें दो से लेकर 5 घंटे के विलंब से दिल्ली पहुंची। इस कारण दिल्ली से कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा है। लंबी दूरी के साथ ही कई लोकल ट्रेनें भी विलंब से चलने के कारण दैनिक यात्री परेशान रहे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
देरी से रवाना होने वाली प्रमुख ट्रेनेंः
|ट्रेन का नाम
|गंतव्य
|यात्रा समय
|नई दिल्ली-बरौनी हमसफर विशेष
|बरौनी
|14.05 घंटे
|नई दिल्ली-कानपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस
|कानपुर
|11.05 घंटे
|नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस
|लखनऊ
|10.30 घंटे
|नई दिल्ली-बरौनी हमसफर विशेष
|बरौनी
|साढ़े आठ घंटे
|नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत
|श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा
|सात घंटे
|नई दिल्ली-हावड़ा कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस
|हावड़ा (कोलकाता)
|पौने सात घंटे
|आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या कैंट वंदे भारत
|अयोध्या कैंट
|सवा छह घंटे
|नई दिल्ली-अमृतसर शान ए पंजाब एक्सप्रेस
|अमृतसर
|सवा पांच घंटे
|नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष
|दरभंगा
|पांच घंटे
|नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|सोगरिया (कोटा)
|पौने पांच घंटे
|हजरत निजामुद्दीन-सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस
|सिकंदराबाद
|साढ़े चार घंटे
|हजरत निजामुद्दीन-जालंधर सिटी एक्सप्रेस
|जालंधर सिटी
|साढ़े चार घंटे
|नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस
|कालका
|सवा चार घंटे
|नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस
|सियालदह
|चार घंटे
|नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस
|लखनऊ
|तीन घंटे
|हजरत निजामुद्दीन-सीएसएमटी राजधानी
|सीएसएमटी
|पौने तीन घंटे
|हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
|जबलपुर
|तीन घंटे
|नई दिल्ली-फिरोजपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
|फिरोजपुर
|दो घंटे
|नई दिल्ली-चेन्नई जीटी एक्सप्रेस
|चेन्नई
|ढाई घंटे
|नई दिल्ली-हैदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस
|हैदराबाद
|दो घंटे
|नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस
|आगरा कैंट
|दो घंटे
|आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस
|जोगबनी
|डेढ़ घंटे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।