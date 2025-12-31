Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोहरे का कहर... नए साल पर दिल्ली से चलने वाली 100 से अधिक ट्रेनें घंटों लेट, देरी से चल रही राजधानी-शताब्दी एक्सप्रेस

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    नए साल की पूर्व संध्या पर कोहरे के कारण दिल्ली में ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी और हमसफर सहित 100 से अधिक ट्रेनें ...और पढ़ें

    Hero Image

    नए साल की पूर्व संध्या पर कोहरे के कारण दिल्ली में ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। फाइल फोटो

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण नए साल की पूर्व संध्या पर भी ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। राजधानी, वंदे भारत, शताब्दी और हमसफर सहित 100 से ज्यादा ट्रेनें दो से 16 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंचीं। इसके चलते दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनें भी लेट होंगी। कई दिनों से कई घंटे लेट चलने के कारण लखनऊ स्वर्ण शताब्दी को बुधवार को कैंसिल कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली से देरी से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें

     
    ट्रेन का नाम देरी
    नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर स्पेशल साढ़े आठ घंटे
    नई दिल्ली-बरौनी हमसफर स्पेशल सवा आठ घंटे
    नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस आठ घंटे
    नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे
    नई दिल्ली-गुवाहाटी नॉर्थईस्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सवा पांच घंटे
    नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस पांच घंटे
    नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस सवा चार घंटे
    नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सवा चार घंटे
    नई दिल्ली-रानी कमलापति भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस चार घंटे
    नई दिल्ली-गया महाबोधि एक्सप्रेस चार घंटे
    हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस चार घंटे
    नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस पौने चार घंटे
    नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस पौने चार घंटे
    नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे
    आनंद विहार टर्मिनल-अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस सवा तीन घंटे
    हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस पौने तीन घंटे
    नई दिल्ली-तिरुवनंतपुरम केरल एक्सप्रेस पौने तीन घंटे
    नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ढाई घंटे
    नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट दो घंटे
    नई दिल्ली-हैदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस दो घंटे
    हजरत निजामुद्दीन-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल राजधानी पौने दो घंटे
    नई दिल्ली-लोहियां खास सरबत दा भला एक्सप्रेस पौने दो घंटे
    नई दिल्ली-कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस पौने दो घंटे