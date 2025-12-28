राजधानी और वंदे भारत सहित 80 से अधिक ट्रेनें घंटों लेट, देरी से रवाना होने वाली गाड़ियों की लिस्ट

Language
    दिल्ली में कोहरे के कारण रविवार को रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी और हमसफर सहित 80 से अधिक लंबी दूरी की ...और पढ़ें

    दिल्ली से कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। कोहरे के कारण रविवार को भी रेल यात्रियों की परेशानी बनी रही। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, हमसफर सहित लंबी दूरी की 80 से अधिक ट्रेनें दो से लेकर 19 घंटे के विलंब से दिल्ली पहुंची। इस कारण वापसी दिशा में जाने वाली कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ा है। देरी से ट्रेनें चलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

    तीन घंटे से अधिक देरी से रवाना होने वाली प्रमुख ट्रेनेंः

    ट्रेन का नाम विलंब
    नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष पौने नौ घंटे
    नई दिल्ली-बरौनी हमसफर विशेष सवा आठ घंटे
    नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस सात घंटे
    नई दिल्ली-हावड़ा कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस 6.20 घंटे
    नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे
    नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस 5.20 घंटे
    नई दिल्ली-अमृतसर शान ए पंजाब एक्सप्रेस 5.20 घंटे
    नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पांच घंटे
    नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस 4.50 घंटे
    नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस चार घंटे
    नई दिल्ली-राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस चार घंटे
    आनंद विहार टर्मिनल-भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस चार घंटे
    नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पौने पांच घंटे
    नई दिल्ली-राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस चार घंटे
    आनंद विहार टर्मिनल-सारंग राजधानी एक्सप्रेस सवा तीन घंटे
    नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सवा तीन घंटे
    नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस तीन घंटे
    नई दिल्ली-गया महाबोधि एक्सप्रेस पौने तीन घंटे