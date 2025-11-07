कार के शीशों पर लगी है काली फिल्म तो हो जाएं सावधान, दिल्ली पुलिस सात दिन में काट चुकी 2,235 चालान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर भर में कार की विंडो पर रंगीन या काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिर्फ एक हफ्ते में 2,235 से अधिक चालान काटे हैं। एक से छह नवंबर के बीच चले अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए यह कार्रवाई की।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) सत्यवीर कटारा के मुताबिक, पिछले एक साल में, यातायात पुलिस ने रंगीन शीशों के उल्लंघन के लिए लगभग 20,232 चालान काटे हैं, जो अधिकारियों द्वारा 'दिल्ली की सड़कों पर पारदर्शिता, सुरक्षा और वैध आचरण सुनिश्चित करने के प्रति दृढ़ रुख' को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि अनुमेय सीमा से अधिक रंगीन शीशों का उपयोग न केवल मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा और जन सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। काली विंडो, खासकर रात में, चालक की दृश्यता को कम करती हैं और आपराधिक गतिविधियों के लिए छिपने का अवसर प्रदान करती हैं।