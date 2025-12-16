दिल्ली में बदलने जा रहा है ट्रैफिक चालान भरने का तरीका, अब सभी UPI Apps पर मिलेगी नई डिजिटल सुविधा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस अब सभी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म पर भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से ट्रैफिक चालान का भुगतान स्वीकार करेगी। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना, कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहित करना और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि सभी BBPS-इनेबल्ड UPI एप्स के साथ ट्रैफिक चालान भुगतान को इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे यात्रियों को सुरक्षित, सरल और यूजर-फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट अनुभव मिलेगा और चालान भुगतान में लगने वाला समय भी कम होगा। पुलिस को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से समय पर चालान भुगतान बढ़ेगा और नकद व अन्य भौतिक माध्यमों पर निर्भरता घटेगी।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) सत्यवीर कटारा ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच मंगलवार को ट्रैफिक मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद BBPS प्लेटफॉर्म के साथ तकनीकी इंटीग्रेशन जल्द शुरू किया जाएगा।