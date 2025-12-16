दिल्ली में बदलने जा रहा है ट्रैफिक चालान भरने का तरीका, अब सभी UPI Apps पर मिलेगी नई डिजिटल सुविधा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली यातायात पुलिस अब सभी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म पर भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से ट्रैफिक चालान का भुगतान स्वीकार करेगी। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना, कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहित करना और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि सभी BBPS-इनेबल्ड UPI एप्स के साथ ट्रैफिक चालान भुगतान को इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे यात्रियों को सुरक्षित, सरल और यूजर-फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट अनुभव मिलेगा और चालान भुगतान में लगने वाला समय भी कम होगा। पुलिस को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से समय पर चालान भुगतान बढ़ेगा और नकद व अन्य भौतिक माध्यमों पर निर्भरता घटेगी।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) सत्यवीर कटारा ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच मंगलवार को ट्रैफिक मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद BBPS प्लेटफॉर्म के साथ तकनीकी इंटीग्रेशन जल्द शुरू किया जाएगा।
इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद नागरिक किसी भी BBPS-सपोर्टेड UPI एप के माध्यम से आसानी से ट्रैफिक चालान का भुगतान कर सकेंगे। इससे तेज सेटलमेंट, बेहतर पारदर्शिता और संचालन क्षमता में वृद्धि होगी।
यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तकनीक आधारित ट्रैफिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वह सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और राजधानी में सड़क सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऐसे नवाचारों को आगे भी अपनाती रहेगी।
