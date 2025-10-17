Language
    दिवाली की तैयारी और VVIP मूवमेंट ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:48 AM (IST)

    दिल्ली में त्योहारी सीजन के चलते सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया है। वीवीआईपी मूवमेंट और दिवाली की तैयारियों के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई मुख्य मार्गों पर घंटों तक गाड़ियां फंसी रहीं और ट्रैफिक पुलिस की कमी भी महसूस की गई। पुलिस का कहना है कि दिवाली तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अपने पीक पर पहुंच चुका है। वीवीआईपी मूवमेंट और दीपावली की तैयारियों के बीच सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मिनटों का सफर तय करने में लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है और सप्ताहांत में तो हालात और भी बदतर होने की संभावना जताई जा रही है। बृहस्पतिवार को भी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। सबसे अधिक परेशानी नई दिल्ली और मध्य जिले में वीवीआइपी मूवमेंट के चलते देखने को मिली।

    बताया गया कि सुबह से ही नई दिल्ली जिले के कई मार्गों पर वीवीआइपी मूवमेंट के चलते यातायात बाधित रहा और यह सिलसिला रात तक जारी रहा। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को पूरे दिन में करीब 35 से अधिक कॉल्स मिलीं, जिनमें लोगों ने जाम की शिकायतें दर्ज कराईं।

    जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक जाम बहादुरशाह जफ मार्ग, पीतमपुरा, लाल किला, कोतवाली, कश्मीरी गेट, वजीराबाद रोड, नजफगढ़, पीरागढ़ी, महरौली, छतरपुर, आनंद पर्वत, पहाड़गंज, कमला मार्केट, दरियागंज, दिल्ली गेट, आइटीओ, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, मयूर विहार, धौला कुआं, आइजीआइ एयरपोर्ट, पंजाबी बाग, हजरत निजामुद्दीन रोड, शाहीन बाग, बदरपुर रोड, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, सीमापुर, खजूरी खास रोड, सरिता विहार, एम्स रोड, तीन मूर्ति लेन, खान मार्केट, पृथ्वीराज रोड, जोर बाग, मोती बाग, रोहिणी और नरेला जैसे इलाकों में देखने को मिला।

    शाम के समय जब दफ्तरों से लोग अपने घरों के लिए निकले और दूसरी ओर लोग दिवाली के तोहफे बांटने और खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे थे, तो सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कई गुना बढ़ गया। कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिर्फ वीवीआइपी रूट्स पर ही तैनात नजर आए, जबकि बाकी इलाकों में लोग अपने हाल पर छोड़ दिए गए।

    सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को खूब घेरा। एक्स (पूर्व ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कई लोगों ने अपने फंसे हुए वीडियो और फोटो साझा करते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को टैग किया। एक यूजर ने लिखा कि आइटीओ से लक्ष्मी नगर तक सिर्फ छह किलोमीटर का सफर तय करने में दो घंटे लग गए। सड़क पर एक भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं दिखा।
    कई जगहों पर स्थिति इतनी खराब थी कि आर्मी के जवानों को भी ट्रैफिक क्लियर कराने में मदद करनी पड़ी।

    दरअसल, बाजारों में बढ़ी भीड़, गिफ्ट डिलीवरी, ई-कामर्स के वाहनों और आफिस आवागमन के कारण ट्रैफिक चरम पर रहा।
    दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, दीपावली से पहले हर साल इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार बाजारों और सड़कों पर वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रही। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक को सामान्य करने के लिए देर रात तक टीमें तैनात रहीं।