दिवाली की तैयारी और VVIP मूवमेंट ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अपने पीक पर पहुंच चुका है। वीवीआईपी मूवमेंट और दीपावली की तैयारियों के बीच सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मिनटों का सफर तय करने में लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है और सप्ताहांत में तो हालात और भी बदतर होने की संभावना जताई जा रही है। बृहस्पतिवार को भी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। सबसे अधिक परेशानी नई दिल्ली और मध्य जिले में वीवीआइपी मूवमेंट के चलते देखने को मिली।

बताया गया कि सुबह से ही नई दिल्ली जिले के कई मार्गों पर वीवीआइपी मूवमेंट के चलते यातायात बाधित रहा और यह सिलसिला रात तक जारी रहा। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को पूरे दिन में करीब 35 से अधिक कॉल्स मिलीं, जिनमें लोगों ने जाम की शिकायतें दर्ज कराईं।

जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक जाम बहादुरशाह जफ मार्ग, पीतमपुरा, लाल किला, कोतवाली, कश्मीरी गेट, वजीराबाद रोड, नजफगढ़, पीरागढ़ी, महरौली, छतरपुर, आनंद पर्वत, पहाड़गंज, कमला मार्केट, दरियागंज, दिल्ली गेट, आइटीओ, लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, मयूर विहार, धौला कुआं, आइजीआइ एयरपोर्ट, पंजाबी बाग, हजरत निजामुद्दीन रोड, शाहीन बाग, बदरपुर रोड, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, सीमापुर, खजूरी खास रोड, सरिता विहार, एम्स रोड, तीन मूर्ति लेन, खान मार्केट, पृथ्वीराज रोड, जोर बाग, मोती बाग, रोहिणी और नरेला जैसे इलाकों में देखने को मिला।

शाम के समय जब दफ्तरों से लोग अपने घरों के लिए निकले और दूसरी ओर लोग दिवाली के तोहफे बांटने और खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे थे, तो सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कई गुना बढ़ गया। कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिर्फ वीवीआइपी रूट्स पर ही तैनात नजर आए, जबकि बाकी इलाकों में लोग अपने हाल पर छोड़ दिए गए।