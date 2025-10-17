Delhi To Patna Train: फेस्टिवल में आना है दिल्ली से पटना, यहां देखें किस ट्रेन में है जगह
दिवाली और छठ के त्योहारों के कारण दिल्ली से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन उनमें भी टिकटों की उपलब्धता सीमित है। कई प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट चल रही है और कुछ में टिकटें उपलब्ध नहीं हैं। 18 से 20 अक्टूबर तक भी ट्रेनों में टिकटों की उपलब्धता की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
डिजिटल डेस्क, पटना। दीवाली और छठ को लेकर बाहर रह रहे लोगों का घर आना शुरू हो गया है। दिल्ली से भी बिहार के लोग अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। त्योहार होने की वजह से रेलवे कई स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है, लेकिन फिर भी कई ट्रेनों में अब टिकट उपलब्ध नहीं है।
दिल्ली से बिहार आने वाली कुछ प्रमुख ट्रेन
- पीएनबीई फेस्टिवल स्पेशल (04094)
- एएनवीटी पीएनबीई स्पेशल (03256)
- एएनवीटी पीएनबीई स्पेशल (04090)
- पीपीटीए फेस्टिवल स्पेशल (04096)
- मगध एक्सप्रेस (20802)
- विक्रमशिला एक्सप्रेस (12368)
- श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392)
- महानंदा एक्सप्रेस (15484)
- अमृत भारत एक्सप्रेस (22362)
यहां देखें 17 अक्टूबर को किस ट्रेन में है जगह
दिल्ली से पटना गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेन, मगध एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में टिकट वेटिंग पर है।वहीं, कई स्पेशल ट्रेनों में अब टिकट उपलब्ध नहीं है।
18 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
18 अक्टूबर को दिल्ली के कई स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है।
19 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
19 अक्टूबर को दिल्ली के कई स्टेशनों से होकर गुजरने वाली वंदेभारत स्पेशल सहित कुछ ट्रेनों में टिकट वेटिंग चल रहा है। वहीं, कई ट्रेनों में अब टिकट उपलब्ध नहीं है।
20 अक्टूबर को ट्रेनों की स्थिति
दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से गुजरने वाली कई ट्रेनों में 20 अक्टूबर को वेटिंग मामला चल रहा है। कुछ ट्रेनों में तत्काल में टिकट बुक कर सकते हैं।
