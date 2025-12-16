Video: पहाड़गंज में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल की दबंगई, कैब के अंदर घुसकर ड्राइवर को पीटने पर निलंबित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में एक ट्रैफिककर्मी ने कैब चालक को बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी जमकर प्रसारित हो गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद आरोपित ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है, जिसकी पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, पहाड़गंज स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का वीडियो सोमवार से इंटरनेट मीडिया पर जमकर प्रसारित हुआ। कैब चालक हरिओम के पास पूरे कागजात नहीं थे। इस बात पर नाराज होकर हेड कांस्टेबल आशीष कुमार ने कैब चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी।

इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना को रिकार्ड कर लिया। वीडियो में साफ-साफ सुनाई पड़ रहा है कि कैब चालक लगातार पिटाई के कारण चिल्ला रहा है। हालांकि कुछ लोग आगे आए तब उसने कैब चालक को छोड़ा।