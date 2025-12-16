Language
    Video: पहाड़गंज में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल की दबंगई, कैब के अंदर घुसकर ड्राइवर को पीटने पर निलंबित

    By Mohammed Saqib Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में एक ट्रैफिककर्मी ने कैब चालक को बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी जमकर प्रसारित हो गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद आरोपित ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है, जिसकी पहचान आशीष कुमार के रूप में हुई है।

    जानकारी के मुताबिक, पहाड़गंज स्थित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का वीडियो सोमवार से इंटरनेट मीडिया पर जमकर प्रसारित हुआ। कैब चालक हरिओम के पास पूरे कागजात नहीं थे। इस बात पर नाराज होकर हेड कांस्टेबल आशीष कुमार ने कैब चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी।

    इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना को रिकार्ड कर लिया। वीडियो में साफ-साफ सुनाई पड़ रहा है कि कैब चालक लगातार पिटाई के कारण चिल्ला रहा है। हालांकि कुछ लोग आगे आए तब उसने कैब चालक को छोड़ा।

    वहीं, वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी समेत मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त ने भी चुप्पी साध ली थी। इसके बाद मामले में ऑल दिल्ली आटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के सदस्यों ने घटना की निंदा करते हुए लिखित में शिकायत दी।

    उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कागजात न मिलने पर टैक्सी चालक को पीटना अपराध है। इसके बाद मंगलवार को आरोपित हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया।

