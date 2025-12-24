क्रिसमस को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, दो दिन साकेत मॉल के आसपास के रास्ते रहेंगे बंद; एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के मद्देनजर 24 और 25 दिसंबर को दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंधों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार, लोगों की आवाजाही और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष व्यवस्था दोनों दिन दोपहर 2 बजे से लागू रहेगी।

एडवाइजरी के मुताबिक, साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल, डीएलएफ एवेन्यू मॉल और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। इसके चलते प्रेस एन्क्लेव रोड और साकेत व पुष्प विहार की कई आंतरिक सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा।

ट्रैफिक जाम से निपटने को बंद रहेंगे ये कट ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए प्रमुख चौराहों पर डायवर्जन किए जाएंगे। इनमें लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शेख सराय रेड लाइट, मेहरौली-बदरपुर (एमबी) रोड पर एशियन मार्केट रेड लाइट और श्री अरबिंदो मार्ग पर पीटीएस मालवीय नगर रेड लाइट शामिल हैं। इसके अलावा, शेख सराय से हौज रानी तक सभी मीडियन कट प्रतिबंधित समय के दौरान बंद रहेंगे।

पुलिस ने बताया कि प्रेस एन्क्लेव रोड के दोनों कैरिजवे पर भारी वाहन और डीटीसी/क्लस्टर बसों की आवाजाही पर रोक रहेगी। साथ ही, एशियन मार्केट रेड लाइट के जरिए एमबी रोड से पुष्प विहार की ओर डीटीसी और क्लस्टर बसों को जाने की अनुमति नहीं होगी।