दिल्ली के इन रास्तों पर डायवर्जन प्लान लागू, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Traffic Advisory दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में आज सात नवंबर को संस्कृति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गान 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी को लेकर ट्र्र्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि आज शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में करीब 11 हजार लोग पहुंचेंगे। इन सभी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए सड़कों पर करीब एक हजार कारें और 300 बसें दौड़ेंगी। ऐसे में दिल्ली वालों को आज इन रास्तों पर परेशानी देखने को मिल सकती है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इन रास्तों पर डायवर्जन प्लान लागू किया है।

आज सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक इन मार्गों पर जाम की संभावना है- बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग, एमजी मार्ग, आईपी मार्ग, विकास मार्ग

सचिवालय मार्ग, वेलोड्रोम रोड

शांति वन क्रॉसिंग → राजघाट → भैरों मार्ग

गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे → आईपी फ्लाईओवर → सलीम गढ़ बाईपास

डब्ल्यू पॉइंट → दिल्ली गेट

बहादुर शाह ज़फर मार्ग और दिल्ली गेट → राजघाट जेएलएन मार्ग

राजघाट → किशन घाट / पावर हाउस रोड

आईटीओ → यमुना ब्रिज (आईपी मार्ग और विकास मार्ग) वाहन चालकों को दी गई सलाह - सुबह 5:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक इन मार्गों से बचें।