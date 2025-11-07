Language
    दिल्ली के इन रास्तों पर डायवर्जन प्लान लागू, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:14 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने आज 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कई मार्गों पर जाम लगने की संभावना है, इसलिए वाहन चालकों को इन मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में पार्किंग से भी बचने के लिए कहा गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Traffic Advisory दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में आज सात नवंबर को संस्कृति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गान 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी को लेकर ट्र्र्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।

    बता दें कि आज शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में करीब 11 हजार लोग पहुंचेंगे। इन सभी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए सड़कों पर करीब एक हजार कारें और 300 बसें दौड़ेंगी। ऐसे में दिल्ली वालों को आज इन रास्तों पर परेशानी देखने को मिल सकती है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इन रास्तों पर डायवर्जन प्लान लागू किया है।

    आज सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक इन मार्गों पर जाम की संभावना है-

    • बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग, एमजी मार्ग, आईपी मार्ग, विकास मार्ग
    • सचिवालय मार्ग, वेलोड्रोम रोड
    • शांति वन क्रॉसिंग → राजघाट → भैरों मार्ग
    • गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे → आईपी फ्लाईओवर → सलीम गढ़ बाईपास
    • डब्ल्यू पॉइंट → दिल्ली गेट
    • बहादुर शाह ज़फर मार्ग और दिल्ली गेट → राजघाट जेएलएन मार्ग
    • राजघाट → किशन घाट / पावर हाउस रोड
    • आईटीओ → यमुना ब्रिज (आईपी मार्ग और विकास मार्ग)

    वाहन चालकों को दी गई सलाह

    - सुबह 5:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक इन मार्गों से बचें।

    स्टेडियम में प्रवेश

    - गेट 1, 2, 3, 7 और 8 (पूर्व) वेलोड्रोम / सचिवालय रोड होते हुए
    - गेट 19, 21, 22, 23 (पश्चिम) एमजी मार्ग / रिंग रोड होते हुए

    पार्किंग के जारी की गई एडवाइजरी

    प्रतिबंधित क्षेत्रों में पार्क किए गए वाहनों पर एक्शन हो सकता है। इसलिए आज इन जगहों पर पार्किंग से बचें।

    वेलोड्रोम रोड, सचिवालय रोड, आईपी मार्ग, बीएसजेड मार्ग, विकास मार्ग, जेएलएन मार्ग, एमजी मार्ग/ रिंग रोड, सलीम गढ़ बाईपास, पावर हाउस रोड