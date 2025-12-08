आज से 13 दिसंबर तक इन रास्तों पर जाने से बचें, लाल किले पर प्रोग्राम के चलते दिनभर कहां-कहां नो एंट्री?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लाल किला परिसर में शुरू हुए एक प्रमुख कार्यक्रम के कारण दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के लिए जारी की गई है।
लाल किला परिसर में रविवार को शुरू हुए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आइसीएच) की 20वीं अंतर-सरकारी समिति के उद्घाटन समारोह के बाद ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवाइजरी की है।
बता दें कि इस कार्यक्रम के मद्देनजर, आठ दिसंबर से 13 दिसंबर तक सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।
पाबंदियों वाली सड़कें और संभावित डायवर्जन
नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग (छत्ता रेल चौक, टी-प्वाइंट सुभाष मार्ग, शांति वन चौक, जीपीओ चौक, दिल्ली गेट और हनुमान मंदिर क्रॉसिंग से जरूरत के हिसाब से डायवर्जन)
पार्किंग
- सिर्फ तय पार्किंग एरिया का इस्तेमाल करें: परेड ग्राउंड, एएसआई पार्किंग (लाल किला), दंगल मैदान, ओमेक्स मॉल, चर्च मिशन रोड पार्किंग
- सड़क किनारे/बिना इजाजत पार्किंग न करें।
पैदल चलने वालों के लिए
फुटपाथ और तय क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ऑन-ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करें।
प्रभावित होने वाले एरिया
रिंग रोड (राजघाट–ISBT कश्मीरी गेट), नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, एसपीएम मार्ग।
