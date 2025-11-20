दिल्ली में 25 नवंबर तक बंद रहेंगे कई रास्ते, बलिदान दिवस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Traffic Advisory: बलिदान दिवस पर होने वाले आयोजनों को लेकर दिल्ली में 25 नवंबर तक ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। राजधानी में कई रास्ते बंद रहने और रूट डायवर्जन के कारण अगले सात दिनों तक लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्लीवासियों को असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 25 नवंबर तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस के मौके पर 19 नवंबर से 25 नवंबर तक लाल किले पर एक बड़ा इवेंट हो रहा है। इस इवेंट में कई वीवीआईपी समेत बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है।

ट्रैफिक डायवर्जन से जुड़ी खास बातें-

19 नवंबर से 25 नवंबर तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।

इन दिनों में रोजाना शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।

इस दौरान, छाता रेल चौक और दिल्ली गेट से नेताजी सुभाष मार्ग की ओर आने वाली बसों और कमर्शियल गाड़ियों को छाता रेल चौक/GPO चौक/दिल्ली गेट चौक से रिंग रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर छाता रेल चौक, शांति वन चौक, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग, हनुमान मंदिर क्रॉसिंग, दिल्ली गेट और GPO चौक पर भी डायवर्जन लागू किया जा सकता है।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे निषाद राज मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, रिंग रोड (राजघाट से चंदगी राम अखाड़ा तक), लोथियन रोड, SPM मार्ग और बुलेवार्ड रोड से बचें।

यात्रियों को पुस्ता रोड, विकास मार्ग, सलीमगढ़ बाईपास और रानी झांसी रोड जैसे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है।

साथ ही प्रशासन ने चांदनी चौक बाजार और लाल किला आने वाले यात्रियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की है। प्रशासन ने लोगों से गाड़ियां तय पार्किंग एरिया में ही पार्क करने की अपील की है।

TRAFFIC ADVISORY



Special traffic arrangements will be in place from 19.11.2025 to 25.11.2025 for the celebration of the 350ᵗʰ Martyrdom Day of Shri Guru Teg Bahadur Sahib Ji at Red Fort. Heavy footfall and increased vehicular movement are expected in the area.



📍 RESTRICTIONS… pic.twitter.com/VGr8P4LMiM — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 19, 2025

नानक प्याऊ पहुंचेगी धर्म रक्षक यात्रा

मालूम हो कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस को समर्पित श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती से शुरू हुई धर्म रक्षक यात्रा अब दिल्ली पहुंच गई है। धर्म रक्षक यात्रा को लेकर दिल्ली के संगत में भारी उत्साह है। यहां के अलग-अलग क्षेत्रों में यह पवित्र यात्रा निकाली जा रही है। यह पवित्र यात्रा बुधवार को गुरुद्वाना नानक प्याऊ पहुंचेगी।

मंगलवार को धर्म रक्षक यात्रा गुरुद्वारा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह से आरंभ होकर देर शाम अगुरु हरकिशन नगर पहुंची थी। रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह आगे के लिए रवाना हुई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने दिल्ली की संगतों द्वारा नगर कीर्तन रूपी यात्रा का हर स्थान पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद किया। कहा कि हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां बलिदान हमारे जीवनकाल में आया है, जिसके माध्यम से हम गुरु के चरणों से जुड़ पाए हैं।