Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में 25 नवंबर तक बंद रहेंगे कई रास्ते, बलिदान दिवस कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:04 PM (IST)

    Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में बलिदान दिवस के आयोजनों के कारण 25 नवंबर तक ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार कई रास्ते बंद रहेंगे और रूट डायवर्ट किए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस पर लाल किले पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें वीवीआईपी समेत कई लोग शामिल होंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली की कई सड़कों पर जाम लग सकता है। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Traffic Advisory: बलिदान दिवस पर होने वाले आयोजनों को लेकर दिल्ली में 25 नवंबर तक ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। राजधानी में कई रास्ते बंद रहने और रूट डायवर्जन के कारण अगले सात दिनों तक लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्लीवासियों को असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 25 नवंबर तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस के मौके पर 19 नवंबर से 25 नवंबर तक लाल किले पर एक बड़ा इवेंट हो रहा है। इस इवेंट में कई वीवीआईपी समेत बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है।

    ट्रैफिक डायवर्जन से जुड़ी खास बातें-

    • 19 नवंबर से 25 नवंबर तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।
    • इन दिनों में रोजाना शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।
    • इस दौरान, छाता रेल चौक और दिल्ली गेट से नेताजी सुभाष मार्ग की ओर आने वाली बसों और कमर्शियल गाड़ियों को छाता रेल चौक/GPO चौक/दिल्ली गेट चौक से रिंग रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
    • इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर छाता रेल चौक, शांति वन चौक, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग, हनुमान मंदिर क्रॉसिंग, दिल्ली गेट और GPO चौक पर भी डायवर्जन लागू किया जा सकता है।
    • यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे निषाद राज मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, रिंग रोड (राजघाट से चंदगी राम अखाड़ा तक), लोथियन रोड, SPM मार्ग और बुलेवार्ड रोड से बचें।
    • यात्रियों को पुस्ता रोड, विकास मार्ग, सलीमगढ़ बाईपास और रानी झांसी रोड जैसे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है।
    • साथ ही प्रशासन ने चांदनी चौक बाजार और लाल किला आने वाले यात्रियों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की है। प्रशासन ने लोगों से गाड़ियां तय पार्किंग एरिया में ही पार्क करने की अपील की है।
     

    नानक प्याऊ पहुंचेगी धर्म रक्षक यात्रा

    मालूम हो कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस को समर्पित श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती से शुरू हुई धर्म रक्षक यात्रा अब दिल्ली पहुंच गई है। धर्म रक्षक यात्रा को लेकर दिल्ली के संगत में भारी उत्साह है। यहां के अलग-अलग क्षेत्रों में यह पवित्र यात्रा निकाली जा रही है। यह पवित्र यात्रा बुधवार को गुरुद्वाना नानक प्याऊ पहुंचेगी।

    मंगलवार को धर्म रक्षक यात्रा गुरुद्वारा बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह से आरंभ होकर देर शाम अगुरु हरकिशन नगर पहुंची थी। रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह आगे के लिए रवाना हुई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने दिल्ली की संगतों द्वारा नगर कीर्तन रूपी यात्रा का हर स्थान पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद किया। कहा कि हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां बलिदान हमारे जीवनकाल में आया है, जिसके माध्यम से हम गुरु के चरणों से जुड़ पाए हैं।

    उन्होंने बताया कि हजारों संगतों ने उनकी अपील स्वीकारते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ आरंभ किए हैं, जिसका भोग 25 नवंबर को लाल किला पर डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरु साहिब का बलिदान और अंतिम संस्कार दिल्ली में ही हुए थे। उनके बलिदान वाले स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और अंतिम संस्कार वाले स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित हैं। इस कारण बलिदान दिवस को लेकर संगतों के मन में अत्यधिक सम्मान है।