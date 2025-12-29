दिल्ली टोल जाम पर AAP और मेयर आमने-सामने, प्रदूषण और ट्रैफिक पर गरमाई राजनीति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रवेश करने के दौरान व्यावसायिक वाहनों से वसूले जाने वाले टोल के कारण लगने वाले जाम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गाजीपुर टोल नाके पर पहुंचकर टोल लगने वाले जाम का मुद्दा उठाया। साथ ही कहा कि एक ओर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टोल वसूली बंद नहीं हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि आप के आरोपों पर महापौर ने जवाब दिया साथ ही आप को नौटंकी करने वाली पार्टी करार दिया है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा टोल की समस्या के समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं जल्द ही टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली के माध्यम से बैरियर-फ्री टोल संग्रह की दिशा में कार्य कर रही है। जिसमें स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और आरएफआइडी तकनीक का उपयोग किया जाएगा।



महापौर ने सुप्रीम कोर्ट ने टोल प्लाज़ा से संबंधित दिशा-निर्देशों को लेकर की जा रही गलत और भ्रामक बयानबाज़ी की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि आप जब तक सत्ता में रही, तब तक प्रदूषण के विरुद्ध कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। अब सत्ता से बाहर होने के बाद यह पार्टी इस गंभीर विषय पर राजनीति कर रही है, जो अत्यंत निंदनीय है।

महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को कहा था कि वह प्राथमिकता के आधार पर इस बात पर विचार करे कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार होने तक संबंधित नौ टोल प्लाज़ाओं को अस्थायी रूप से निलंबित क्यों न किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को टोल प्लाज़ा बंद करने के लिए कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं दिए थे। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम ने इस विषय में उठाए जा रहे सभी कदमों की जानकारी देते हुए हलफनामा भी दाखिल किया है।

महापौर ने आगे बताया कि दिल्ली नगर निगम पहले से ही मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली के माध्यम से बैरियर-फ्री टोल संग्रह की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसमें स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और आरएफआइडी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस आधुनिक तकनीक के लागू होने से टोल प्लाजा पर वाहनों की कतारें नहीं लगेंगी, जिससे यातायात जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी।



वहीं, गाजीपुर टोल नाके पर वाहनों की कतार का वीडियों इंटरनेट मीडिया पर जारी करते हुए आप के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में टोल प्लाजा प्रदूषण के हाटस्पाट बन गए हैं, फिर भी भाजपा शासित एमसीडी टोल प्लाजा को बंद नहीं कर रही है। इससे दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे है।