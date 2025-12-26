दिल्ली में चालू होगी शेयर टैक्सी सेवा! सड़क से वाहनों की भीड़ कम करने के लिए सरकार ने शुरू की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी में वाहनों की भीड़ कम करने के लिए दिल्ली सरकार शेयर टैक्सी सुविधा को बढ़ावा देगी। इसके लिए ओला, ऊबर जैसी कैब सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जा रहा है। शीघ्र ही उनके साथ बैठक करने का भी प्रस्ताव है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार की परिवहन नीति का मूल उद्देश्य राजधानी की सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने और यात्रियों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। पहले शेयर टैक्सी सेवा उपलब्ध थी लेकिन किसी कारणवश बंद हो गई। इसे दोबारा शुरू करने का प्रयास है।

इसके साथ ही महिला चालकों की भागीदारी बढ़ाने, निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्सी सेवा में शामिल करने और पर्यावरण-अनुकूल सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए कैब सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में तेजी से आटोमेटेड कमर्शियल व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। झुलझुली फिटनेस सेंटर में प्रत्येक वर्ष 70 हजार वाहनों की जांच होती है। बुराड़ी में स्थापित फिटनेस सेंटर को अपग्रेड किया जा रहा है।