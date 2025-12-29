दिल्ली के सभी आईएसबीटी पर लगेंगे ऑटो स्विंग एंटी-स्मॉग गन, प्रदूषण से मिलेगी राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार धूल से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कश्मीरी गेट बस टर्मिनल सहित शहर के सभी आइएसबीटी पर एंटी-स्माग गन लगाने की योजना बना रही है। अधिकारियों के अनुसार सरकार कश्मीरी गेट बस टर्मिनल की छत पर आठ एंटी-स्मॉग गन लगाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीरी गेट स्थित आइएसबीटी परिसर में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए छत पर आटो स्विंग एंटी-स्माग गन लगाने की योजना है। दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआइडीसी) ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी में एंटी-स्माग गन लगाने के लिए निविदा जारी की है। दिल्ली में कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में तीन अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) हैं।