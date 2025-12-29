Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली के सभी आईएसबीटी पर लगेंगे ऑटो स्विंग एंटी-स्मॉग गन, प्रदूषण से मिलेगी राहत

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण से निपटने के लिए कश्मीरी गेट बस टर्मिनल सहित शहर के सभी आईएसबीटी पर एंटी-स्मॉग गन लगाने की योजना बना रही है। अधिकारियों के अन ...और पढ़ें

    Hero Image

    कश्मीरी गेट बस टर्मिनल सहित शहर के सभी आइएसबीटी पर एंटी-स्माग गन लगाने की योजना।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार धूल से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कश्मीरी गेट बस टर्मिनल सहित शहर के सभी आइएसबीटी पर एंटी-स्माग गन लगाने की योजना बना रही है। अधिकारियों के अनुसार सरकार कश्मीरी गेट बस टर्मिनल की छत पर आठ एंटी-स्मॉग गन लगाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीरी गेट स्थित आइएसबीटी परिसर में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए छत पर आटो स्विंग एंटी-स्माग गन लगाने की योजना है। दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआइडीसी) ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी में एंटी-स्माग गन लगाने के लिए निविदा जारी की है। दिल्ली में कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार में तीन अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) हैं।