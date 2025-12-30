दिल्ली में होगा खेल महाकुंभ का आयोजन, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने किया एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजी स्टेडियम में आयोजित 3गुना3 आल इंडिया बास्केटबाल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला और पुरुष टीमों ने भाग लिया। महिला वर्ग में तबाता एक्स नो लुक महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एली ऊप की टीम को 16-14 से हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि एचएस-तबाता-9 ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को 21-15 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया।

चैंपियनशिप आयोजन समिति ने बताया कि बास्केटबॉल टूर्नामेंट को भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। इस प्रारूप से युवाओं को खेल से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। वहीं इस दौरान प्रतियोगिता के आखिरी दिन दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि रहे।

आशीष सूद ने कहा कि यह चैंपियनशिप अपने आप में अनोखी है, 3गुना3 फार्मेट बास्केटबाल का भविष्य है। मैं आयोजकों को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव समर्थन प्रदान करेगी। दिल्ली में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा।