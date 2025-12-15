दिल्लीवासियों के लिए नई सौगात, दो नए सिटी फॉरेस्ट बनाने की तैयारी; 180 दिन में पूरा हो जाएगा निर्माण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार शहर में दो नए सिटी फाॅरेस्ट बनाने जा रही है। ये शहर के दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम हिस्सों में बनेंगे। जिन्हें खरखरी जटमल और मुखमेलपुर में बनाने की याेजना है। दोनों परियोजनाओं के लिए 2.76 करोड़ रुपये के टेंडर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा मंगवाए गए हैं और इन टेंडर में वे ठेकेदार भाग ले सकेंगे जो इस विभाग के अलावा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और भारत संचार निगम लिमिटेड में भी पंजीकृत हैं। एक नोटिस के अनुसार खरखरी जटमल परियोजना की अनुमानित लागत 1.47 करोड़ रुपये है।



टेंडर में योजना स्थल पर विकसित की जाने वाली सुविधाओं की सूची दी गई है, जिसमें चारदीवारी, शौचालय, गार्ड रूम, वाॅकिंग ट्रैक और बेंच के साथ ही बिजली और सफाई के काम शामिल हैं।

ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए 180 दिन मिलेंगे, और यह अवधि उस दिन से शुरू होगी जिस दिन योजना स्थल या वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। टेंडर में ठेकेदार को पांच साल तक परियोजना पर होने वाला काम का रखरखाव करना करना होगा और इस अवधि के दौरान बिना किसी अतिरिक्त लागत के कोई भी आवश्यक मरम्मत करना की जरूरी होगा।



एक अलग नोटिस में विभाग ने उत्तरी वन प्रभाग के तहत अलीपुर रेंज में मुखमेलपुर में भी सिटी फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए टेंडर मंगवाए हैं, जिसकी अनुमानित प्रोजेक्ट लागत 1.29 करोड़ रुपये है।