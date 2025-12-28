अब दिल्ली में पूरे साल चलेगा प्रदूषण रोकथाम का काम, आईआईटी कानपुर करेगा मदद
दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से पूरे वर्ष प्रदूषण रोकथाम की रणनीति बना रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यह एक 365-दिवसीय ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकथाम के लिए पूरे वर्ष काम करने की रणनीति तैयार कर रही है। इसमें आईआईटी कानपुर का भी सहयोग लिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण के स्रोतों की सूक्ष्म स्तर पर पहचान, उनके प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन और विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित तथा समयबद्ध कार्रवाई को सक्षम बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण कोई मौसमी अभियान नहीं हो सकता। दिल्ली को 365 दिनों का ऐसा एक्शन फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें तकनीक, शासन और प्रवर्तन पूरी तरह समन्वित हों और हर निर्णय डेटा-आधारित हो। इस रणनीति का एक प्रमुख आधार डायनामिक सोर्स अपार्शनमेंट है, जिसके माध्यम से धूल, परिवहन, उद्योग, बायोमास जलाने और क्षेत्रीय कारकों से होने वाले प्रदूषण का वैज्ञानिक निर्धारण किया जाएगा।
प्रस्तावित मॉडल में बहु-एजेंसी समन्वय पर भी विशेष जोर दिया गया है, ताकि नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रवर्तन एजेंसियां और तकनीकी संस्थान एक साझा डेटा प्लेटफार्म पर काम करें। सभी विभागों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी।
उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 250 छोटे और 92 बड़े सीएंडडी साइटों का निरीक्षण करने के साथ ही 1,694 किमी सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। 41 ट्रैफिक प्वाइंट को जाम-मुक्त किया गया। प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर 7,023 चालान किए गए हैं।
