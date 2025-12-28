अब दिल्ली में पूरे साल चलेगा प्रदूषण रोकथाम का काम, आईआईटी कानपुर करेगा मदद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकथाम के लिए पूरे वर्ष काम करने की रणनीति तैयार कर रही है। इसमें आईआईटी कानपुर का भी सहयोग लिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण के स्रोतों की सूक्ष्म स्तर पर पहचान, उनके प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन और विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित तथा समयबद्ध कार्रवाई को सक्षम बनाने के लिए काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण कोई मौसमी अभियान नहीं हो सकता। दिल्ली को 365 दिनों का ऐसा एक्शन फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें तकनीक, शासन और प्रवर्तन पूरी तरह समन्वित हों और हर निर्णय डेटा-आधारित हो। इस रणनीति का एक प्रमुख आधार डायनामिक सोर्स अपार्शनमेंट है, जिसके माध्यम से धूल, परिवहन, उद्योग, बायोमास जलाने और क्षेत्रीय कारकों से होने वाले प्रदूषण का वैज्ञानिक निर्धारण किया जाएगा।