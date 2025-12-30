दिल्ली में 400 KM सड़कों का होगा वॉल-टू-वॉल निर्माण, प्रदूषण रोकने में कितना मददगार? CM रेखा गुप्ता ने दी डिटेल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रेप की पाबंदियां हटते ही 400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इन सड़कों का निर्माण वॉल-टू-वॉल किया जाएगा, ताकि सड़क किनारों से धूल उड़ने की समस्या समाप्त की जा सके। इसके साथ ही प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार सड़कों के सेंट्रल वर्ज (मध्य विभाजक) पर मिस्ट स्प्रे प्रणाली लगा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया जा चुका है। शेष 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से करेगी। इन सड़कों के निर्माण से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि जर्जर और टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

सीएम ने कहा कि इससे प्रदूषण रोकथाम में मदद मिलेगी। जिन सड़कों का निर्माण पांच वर्ष पूर्व किया गया था या जिनकी स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पुनर्निर्मित किया जाएगा। इन सड़कों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।