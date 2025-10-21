Language
    अवैध पटाखों की बिक्री पर ताबड़तोड़ एक्शन, पश्चिमी दिल्ली में तीन दुकानें सील

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:26 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली में एसडीएम कार्यालय ने मोतीनगर और तिलकनगर में अवैध पटाखों की बिक्री करने वाली तीन दुकानों को सील कर दिया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामारी के दौरान यह कार्रवाई की। दुकानों से भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए। एसडीएम ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं और ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित है।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर और तिलकनगर में अवैध पटाखों की बिक्री करने वाली दुकानों पर पटेल नगर एसडीएम कार्यालय ने कार्रवाई कर तीन दुकानों को सील कर दिया।

    एसडीएम डा. नितिन शाक्य के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस टीम में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और एसडीएम कार्यालय के अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए पाया गया।

    इन दुकानों को तत्काल सील कर दिया गया और वहां से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे ज़ब्त किए गए। एसडीएम डा. नितिन शाक्य ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों को लेकर कई सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति है। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। ग्रीन क्रैकर्स भी निर्धारित समयावधि में ही फोड़े जा सकते हैं। दीवाली पर रात आठ बजे से 10 बजे तक अनुमति है।