अवैध पटाखों की बिक्री पर ताबड़तोड़ एक्शन, पश्चिमी दिल्ली में तीन दुकानें सील

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर और तिलकनगर में अवैध पटाखों की बिक्री करने वाली दुकानों पर पटेल नगर एसडीएम कार्यालय ने कार्रवाई कर तीन दुकानों को सील कर दिया।

एसडीएम डा. नितिन शाक्य के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस टीम में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और एसडीएम कार्यालय के अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों में अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए पाया गया।