दिल्ली में जींस कपड़े की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार; 7 लाख का माल बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन की एक टीम ने एक दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपये का जींस का कपड़ा चुराने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सराय रोहिल्ला के नरेश, तिलक नगर के उमर खान और मंडोली के हनीफ उर्फ कल्लू के रूप में हुई है।

पुलिस ने उनके पास से सात लाख रुपये कीमत के जींस के कपड़े के 10 रोल, एक कीपैड मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है। ये तीनों आरोपी दिल्ली के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं।

डिप्टी कमिश्नर राजा बंथिया के अनुसार, 24 दिसंबर को शिकायतकर्ता नीरज ने शिकायत दर्ज कराई कि न्यू रोहतक रोड पर उनकी दुकान का ताला तोड़कर जींस के कपड़े के 22 बंडल (प्रत्येक बंडल की कीमत लगभग 70,000 रुपये) चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

उन्होंने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें अपराध में इस्तेमाल किया गया एक टाटा ऐस वाहन दिखा, जिसमें आरोपी चोरी किए गए कपड़े के रोल ले जाते हुए दिखे। वाहन के मालिक का पता लगाया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि नरेश नाम का एक आदमी न्यू रोहतक रोड पर अपनी जींस फैब्रिक फैक्ट्री से यमुना पार कुछ सामान ले जाने के लिए उसका टेम्पो ले गया था।

एक सूचना के आधार पर, 28 दिसंबर की शाम को नरेश को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपने साथियों के साथ रात में हुई चोरी में अपनी संलिप्तता कबूल की। उसने आगे बताया कि उसने अपने तीन अन्य साथियों, इकबाल, अशरफ और हनीफ के साथ मिलकर खास औजारों से दुकान में सेंध लगाई और चोरी की। फिर उन्होंने चोरी किए गए कपड़े के रोल टेम्पो में लादकर सह-आरोपी इकबाल के सीलमपुर स्थित गोदाम में पहुंचा दिए।