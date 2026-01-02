Language
    दिल्ली में जींस कपड़े की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार; 7 लाख का माल बरामद

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:31 PM (IST)

    सराय रोहिल्ला पुलिस ने एक दुकान से लाखों रुपये के जींस के कपड़े चोरी करने वाले तीन आरोपियों नरेश, उमर खान और हनीफ उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। पुलि ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सराय रोहिल्ला पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन की एक टीम ने एक दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपये का जींस का कपड़ा चुराने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सराय रोहिल्ला के नरेश, तिलक नगर के उमर खान और मंडोली के हनीफ उर्फ कल्लू के रूप में हुई है।

    पुलिस ने उनके पास से सात लाख रुपये कीमत के जींस के कपड़े के 10 रोल, एक कीपैड मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है। ये तीनों आरोपी दिल्ली के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं।

    डिप्टी कमिश्नर राजा बंथिया के अनुसार, 24 दिसंबर को शिकायतकर्ता नीरज ने शिकायत दर्ज कराई कि न्यू रोहतक रोड पर उनकी दुकान का ताला तोड़कर जींस के कपड़े के 22 बंडल (प्रत्येक बंडल की कीमत लगभग 70,000 रुपये) चोरी हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    उन्होंने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें अपराध में इस्तेमाल किया गया एक टाटा ऐस वाहन दिखा, जिसमें आरोपी चोरी किए गए कपड़े के रोल ले जाते हुए दिखे। वाहन के मालिक का पता लगाया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि नरेश नाम का एक आदमी न्यू रोहतक रोड पर अपनी जींस फैब्रिक फैक्ट्री से यमुना पार कुछ सामान ले जाने के लिए उसका टेम्पो ले गया था।

    एक सूचना के आधार पर, 28 दिसंबर की शाम को नरेश को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपने साथियों के साथ रात में हुई चोरी में अपनी संलिप्तता कबूल की। उसने आगे बताया कि उसने अपने तीन अन्य साथियों, इकबाल, अशरफ और हनीफ के साथ मिलकर खास औजारों से दुकान में सेंध लगाई और चोरी की। फिर उन्होंने चोरी किए गए कपड़े के रोल टेम्पो में लादकर सह-आरोपी इकबाल के सीलमपुर स्थित गोदाम में पहुंचा दिए।

    बाद में, इकबाल ने जींस के कपड़े के 10 रोल तिलक नगर के रहने वाले उमर खान को और बाकी 12 रोल दूसरे खरीदारों को बेच दिए। नरेश की जानकारी के आधार पर, उसी दिन उमर खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और दोनों आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, ख्याला इंडस्ट्रियल एरिया से जींस के कपड़े के 10 रोल बरामद किए गए।

    इसके बाद, 30 दिसंबर को हनीफ को भी सीलमपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है, और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।

