    20 लाख निकालकर खाली बैग के साथ पुलिस के पास पहुंचा चोर, बिजली कंपनी के कर्मचारी की स्कूटी से उड़ाई थी रकम

    By Shamse Alam Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    दिल्ली में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी से 20 लाख रुपये से भरा बैग चोरी हो गया। चोर ने पैसे निकालकर खाली बैग पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पुलिस को शक हुआ। पूछताछ में चोर ने जुर्म कबूल कर लिया और चोरी की रकम उसके घर से बरामद हो गई। आरोपी ने आसानी से पैसे कमाने के लिए चोरी की थी।

    थाने पहुंचने पर पुलिस ने शक होने पर कर लिया गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। गत 24 अक्टूबर को उगाही करके लौट रहे बिजली कंपनी के कर्मचारी की स्कूटी से 20.73 लाख रुपयों से भरा बैग गायब होने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी हरप्रीत सिंह मारवा उर्फ बाॅबी की गिरफ्तारी नाटकीय अंदाज में हुई।

    आरोपी ने वारदात के बाद बैग से रुपये निकालकर अपने घर रख लिए, इसके बाद खाली बैग लेकर पुलिस थाने पहुंच गया और बताया कि ये बैग रास्ते में मिला है। पुलिस को शक हुआ और बिजली कंपनी के मालिक व कर्मचारी को थाने बुलाया।

    पूछताछ में आरोपी ने सच्चाई उगल दी। पुलिस ने उसके घर से सारी नकदी बरामद कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपित ने आसान पैसे कमाने और ऐशो-आराम की जिंदगी जीने के लिए यह अपराध किया था।

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पीड़ित प्रवीन बंसल ने पुलिस को बताया कि वह लैनयार्ड इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी के मालिक हैं। उनका गोदाम मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-एक में है। उनके कर्मचारी अमित कुमार को भुगतान वसूली का कार्य सौंपा गया था।

    24 अक्तूबर को अमित कुमार ने पहले नौ लाख रुपये सरदा इलेक्ट्रिक स्टोर मुंडका से और उसके बाद 11.73 लाख पीतमपुरा क्षेत्र की कई इलेक्ट्रिक फर्मों से वसूले। शाम करीब 06:30 बजे उसने बताया कि मुनि मायाराम चौक पीतमपुरा के पास उसकी स्कूटर से नकदी से भरा बैग गायब हो गया।

    कुछ देर बाद पीड़ित को थाना मौर्य एन्क्लेव से काल आई कि किसी व्यक्ति ने एक बैग जमा कराया है। जब वह अपने कर्मचारी के साथ थाने पहुंचे, तो पाया कि यहां हरप्रीत सिंह बाॅबी नाम का व्यक्ति बैग लेकर आया था।

    बैग में केवल दस्तावेज थे, जबकि बैग में रखे 20.73 लाख नकद गायब थे। इस पर शिकायतकर्ता को शक हुआ कि आरोपी ने नकदी निकाल ली और खाली बैग पुलिस को सौंप दिया।

    पुलिस को भी शक होने पर टीम ने पीतमपुरा स्थित आरोपी के घर पर छापेमारी की। जहां से 20.73 लाख नकद बरामद किए गए। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

