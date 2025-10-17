Language
    दिल्ली में थार ने ली 13 साल के मंजर की जान, टक्कर के बाद रिवर्स कर सिर कुचला; राहगीरों ने नहीं की मदद

    By Rais Rais Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:06 PM (IST)

    दिल्ली में एक थार गाड़ी ने 13 वर्षीय मंजर को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। टक्कर के बाद चालक ने गाड़ी को रिवर्स कर बच्चे का सिर कुचल दिया। दुखद बात यह है कि राहगीरों ने बच्चे की सहायता नहीं की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज उत्तर थाना क्षेत्र में सी-आठ स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार थार ने साइकिल सवार 13 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे की मौत हो गई, जबकि आरोपी चालक वाहन सहित फरार हो गया। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। मृतक की पहचान दलित एकता कैंप, मसूदपुर निवासी 13 वर्षीय मंजर के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंजर सड़क पार कर रहा था।

    'राहगीरों ने भी नहीं की मदद'

    जानकारी के अनुसार, काले रंग की थार (एचआर 26 ईजेड 6013) ने पहले टक्कर मारी। इसके बाद गाड़ी रिवर्स करके बच्चे के सिर पर चढ़ा दी। लोग जब तक कुछ समझ पाते, वह गाड़ी लेकर भाग निकला। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपित चालक की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि हादसे के वक्त न तो चालक ने मदद की, न ही आस-पास के लोग तुरंत बच्चे को उठाने पहुंचे। परिवार का कहना है कि यदि समय पर मदद मिली होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

    पढ़ाई करने में था अव्वल

    मंजर वसंत कुंज स्थित सर्वोदय को-एड सीनियर सेकंडरी स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र था। परिवार मूलरूप से बिहार के अररिया जिले का रहने वाला है। वर्तमान में 113 दलित एकता कैंप, मसूदपुर में वह अपनी मां जोहाना व बड़ी बहन के साथ रहता था। पिता एक वर्ष पहले परिवार को छोड़कर चले गए। वह पढ़ने में काफी अच्छा था। उसका सपना आर्मी आफिसर बनने का था। बीमारी की वजह से मां काम नहीं कर पा रही थीं तो वह पढ़ाई करने के साथ रेहड़ियों पर सामान पहुंचाने का भी काम करता था, ताकि परिवार का हाथ बटा सके।

    रिवर्स करके कार सिर पर चढ़ा दी

    बुधवार की शाम भी वह पेट्रोल पंप के सामने सड़क के उस पार गुड्डू अंसारी की रेहड़ी पर सामान पहुंचाने गया था। गुड्डू अंसारी बताते हैं कि कैरेट में सामान पहुंचाने के बाद वह सड़क पार करके वापस जा रहा था। इतने में लाल बत्ती के पास से आयी तेज रफ्तार थार ने उसे टक्कर मार दी। साइकिल समेत वह नीचे गिर गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आरोपित ने गाड़ी रिवर्स करके मंजर के सिर पर चढ़ा दी। लोग जब तक दौड़े वह गाड़ी लेकर फरार हो गया। परिवार के साथ ही पुलिस को सूचना दी गई।

    पीसीआर को दी गई सूचना

    पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बुधवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को वसंत कुंज स्थित ‘इंडियन ऑयल’ पेट्रोल पंप के पास एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि एक बच्चा सड़क पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके पास ही एक क्षतिग्रस्त साइकिल थी। उसे तत्काल पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। बीएनएस की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और धारा 106 (1) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार चालक का पता लगाने और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं। वाहन की पहचान करने तथा घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

