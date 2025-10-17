दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार THAR का कहर, जोरदार टक्कर से 13 साल के बच्चे की मौत
दिल्ली के वसंत कुंज में एक थार गाड़ी ने 13 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को पीसीआर कॉल से सूचना मिली और मौके पर पहुंचने पर बच्चे को बेहोश पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। मृतक आर. के. पुरम का रहने वाला था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पीसीआर कॉल के अनुसार, पीएस वीके नार्थ में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप C-8, वसंत कुंज के पास एक हादसे की सूचना मिली। सूचना में बताया गया कि एक काले रंग की थार ने कथित तौर पर एक बच्चे को टक्कर मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस को बच्चा बेहोश मिला।
बताया गया कि आईओ पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने बच्चे को बेहोशी की हालत में पीसीआर वैन से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से खून के निशान और टूटी हुई साइकिल मिली थी, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, मृतक बच्चे की उम्र 13 वर्ष थी और वह सेक्टर-6 आर. के. पुरम का रहने वाला था। आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं, पीसी वसंत कुंज नार्थ में संबंधित धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
