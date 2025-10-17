दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार THAR का कहर, जोरदार टक्कर से 13 साल के बच्चे की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पीसीआर कॉल के अनुसार, पीएस वीके नार्थ में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप C-8, वसंत कुंज के पास एक हादसे की सूचना मिली। सूचना में बताया गया कि एक काले रंग की थार ने कथित तौर पर एक बच्चे को टक्कर मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस को बच्चा बेहोश मिला।

