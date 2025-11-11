Language
    Delhi Blast: दिल्ली के जामिया नगर का अल-फलाह ट्रस्ट भी सवालों में, यही चलाता है फरीदाबाद वाली यूनिविर्सिटी

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    लाल किले के बाहर धमाका करने वाला आतंकी उमर मोहम्मद सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसा। वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, जिसका संचालन जामिया नगर स्थित अल फलाह चेरिटेबल ट्रस्ट करता है। पुलिस को आशंका है कि दिल्ली आने पर उमर अल फलाह ट्रस्ट गया होगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के बाहर कार में धमाका करने वाले आतंकी डाॅ. उमर मोहम्मद सोमवार सुबह 8:13 बजे बदरपुर बाॅर्डर के टोल से दिल्ली की सीमा में प्रवेश किया था।

    इसके बाद सात घंटे बाद वह दोपहर करीब 3:19 बजे लाल किला स्थित सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुंचा था। इस दौरान कुछ और जगहों पर उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

    उमर फरीदाबाद के जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उसका संचालन ओखला के जामिया नगर स्थित अल फलाह चेरिटेबल ट्रस्ट करती है। 2014 में इस ट्रस्ट का गठन हुआ था।

    इसका एक ऑफिस बेंगलुरू में भी है। पुलिस को शक है कि जब उमर फरीदाबाद से दिल्ली में प्रवेश किया तब वह जामिया नगर स्थित अल फलाह के ट्रस्ट में जाकर किसी से मुलाकात भी की हो। पुलिस वहां के मार्गों व ट्रस्ट के सीसीटीवी कैमरों के भी फुटेज खंगाल कर उमर के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है।

