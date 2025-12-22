दिल्ली में 3 दिन में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा न्यूनतम और अधिकतम तापमान, कोहरे से भी मिली थोड़ी राहत
दिल्ली में पिछले 3 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। इसके ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर भले बर्फबारी हुई हो, लेकिन दिल्ली में तेज धूप निकलने से तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। बीते तीन दिनों में दिल्ली के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में चार डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को भी दिल्ली का तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिलेगा।
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहा। इसके चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह साढ़े आठ बजे दृश्यता का न्यूनतम स्तर 150 जबकि सफदरजंग एयरपोर्ट पर 350 मीटर तक दर्ज किया गया। सुबह साढ़े नौ बजे तक ज्यादातर इलाकों में यही स्थिति बनी रही। इसके बाद धीरे-धीरे कोहरा छंटने लगा और धूप निकल आई।
सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में नमी का स्तर 100 से 66 प्रतिशत रहा।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इस दौरान हवा की गति दस से 15 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है। दिन में आसमान साफ रहेगा। धूप भी खिली रहेगी।
तीन दिनों के दौरान दिल्ली का तापमान
|तिथि
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|20 दिसंबर
|16.9
|6.1
|21 दिसंबर
|18.1
|9.4
|22 दिसंबर
|21.8
|11.0
