    दिल्ली में पीयूसीसी के 27 केंद्रों का लाइसेंस सस्पेंड, मुख्यमंत्री ने कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:37 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) पत्र में बनाने में गड़बड़ियां मिलने पर दिल्ली के विभिन्न स्थानों में चल रहे 27 पीयूसी जांच केंद्रों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है पीयूसीसी बनाए जाने के मामलों में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार फौरी उपाय के साथ-साथ दीर्घकालीन उपाय भी कर रही है, ताकि प्रदूषण के संकट को हमेशा के लिए कम किया जा सके। सड़कों से वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए डीटीसी के सरप्लस ड्राइवर कार्य कर रहे हैं, साथ ही वे पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी जांच कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदूषण के प्रमुख कारकों में वाहनों से निकलने वाला धुआं एक प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषित वाहनों के खिलाफ तो कार्रवाई की ही जा रही है, साथ ही सड़कों से यातायात जाम को रोकने के लिए भी सरकार उपाय कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने अस्थायी तौर पर ट्रैफिक पुलिस को डीटीसी के सरप्लस 600 ड्राइवर उपलब्ध कराए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सड़कों पर यातायात संचालन कर रहे हैं, साथ ही जाम की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग कर रहे हैं।

    इसके अलावा राजधानी के 500 पेट्रोल पंपों पर भी तीन पारियों में 24 घंटे दो-दो ड्राइवर (कुल 3,000) वहां पीयूसीसी जांच कर रहे हैं और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के ईंधन लेने से रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इन्हीं स्टाफ की सजगता से पीयूसी की जांच में लापरवाही बरतने वाले 27 केंद्रों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

     