सेंट कोलंबस के टीचरों के तानों ने ली 10वीं के छात्र की जान! सुसाइड के मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के नामी सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र के आत्महत्या के मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। 18 नवंबर को राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन प्लेटफाॅर्म से कूदकर आत्महत्या करने वाले छात्र ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि उसकी शिक्षिकाओं द्वारा किए गए उत्पीड़न से तंग आकर उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया।

बृहस्पतिवार को केस ट्रांसफर होने से एक दिन पहले छात्र के पिता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महाराष्ट्र के अहमदनगर सीट से एमपी नीलेश लांखे और महाराष्ट्र के दूसरे एमपी राजाभाऊ वाझे और भास्कराव भगारे से मिलकर लड़के के सुसाइड नोट में नामजद लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की थी।

मामले में अब तक राजा गार्डन मेट्रो पुलिस जांच कर रही थी, जो प्रधानाचार्य समेत चार शिक्षिकाओं से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। पिता ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि उनके बेटे के दोस्त ने उन्हें बताया था कि आत्महत्या करने से कुछ दिन पहले स्कूल की टीचर ने उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की धमकी दी थी।

छात्र के परिवार के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, स्कूल ने चारों शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया और दिल्ली सरकार ने घटना की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई। हालांकि, पिता ने पहले दावा किया था कि वे मेट्रो पुलिस की जांच से खुश नहीं हैं।