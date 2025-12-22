Language
    Delhi Crime: ट्यूशन से लौट रहे छात्र पर चाकू से किए वार, 350 रुपये लूटे; पुलिस ने चार नाबालिगों को पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे छात्र पर चाकू से हमला किया गया। हमलावरों ने युवक पर चाकू से कई वार किए और 350 रुपये लूट ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमलावरों ने युवक पर चाकू से कई वार किए। इस दौरान आरोपियों ने छात्र से 350 रुपये लूट लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, घायल युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। उधर, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चार नाबालिगों को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार, चारों नाबालिग वेलकम थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।

    पुलिस अभी इस मामले में आरोपी नाबालिगों से पूछताछ कर रही है। जांच के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आई पाएगी।