Delhi Crime: ट्यूशन से लौट रहे छात्र पर चाकू से किए वार, 350 रुपये लूटे; पुलिस ने चार नाबालिगों को पकड़ा

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमलावरों ने युवक पर चाकू से कई वार किए। इस दौरान आरोपियों ने छात्र से 350 रुपये लूट लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें