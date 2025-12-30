दिल्ली के बंद मॉल का शेड टूटने से 50 फीट से नीचे गिरा छात्र, लोग बोले- रील बनाते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र स्थित बंद पड़े नार्थ गेट मॉल की गैलरी के 50 फुट ऊपर डली फाइबर शेड से संदिग्ध हालात में गिरने एक 16 वर्षीय 11वीं के छात्र की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक छात्र यहां रविवार की शाम तीन दोस्तों के साथ आया था। सीढ़ियों के रास्ते टाप फ्लोर पर चढ़ा, जहां से वह खेल-खेल में शेड पर चला गया।

सूत्रों के मुताबिक छात्र अपने दोस्तों के साथ रील बनाने आया था। रील बनाने के दौरान शेड टूटने के कारण वह नीचे गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि हादसे के बाद सभी दोस्त फरार हो गए। किसी ने भी घायल को अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं समझा।

यहां तक कि उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं दी। उन्हें शक है कि धक्का देकर बच्चे को नीचे गिराया गया हो। वे पुलिस से जांच की मांग कर रहे हैं। माडल टाउन थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर इस मामले में कई पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। हादसे के समय मौजूद मृतक छात्र के तीनों दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक की पहचान कबीन कुमार के रूप में हुई है।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार की शाम 5:51 बजे माडल टाउन के गुजरांवाला टाउन स्थित एक बंद पड़े मॉल से एक बच्चे के गिरने के बारे में जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को पेंटामिड अस्पताल ले जाया गया है। जहां उसकी मौत हो गई।

पूछताछ करने पर पता चला कि घायल कबीन कुमार गुजरांवाला टाउन-2 में पिता राहुल कुमार व माता के साथ रहता था। एक बड़ी बहन है, जो कनाडा में पढ़ाई करती है। जो रविवार की शाम अपने दोस्त आर्यमन, कबीर और यश त्यागी के साथ यहां घूमने के लिए आए थे।

सभी अशोक विहार स्थित प्रूडेंस स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। जांच के दौरान पता चला कि सभी सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे। इनमें से कबीन दुकानों के बीच गैलरी की छत के लिए बनी प्लास्टिक की शेड के ऊपर चढ़ गया। प्लास्टिक की शेड अचानक टूट गई। जिसके कारण कबीन जमीन पर गिर गया। अधिक चोटों के कारण कबीन ने दम तोड़ दिया। पुलिस अब प्रत्यक्षदर्शियों समेत मृतक के दोस्तों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

पीड़ित परिवार ने कहा, कबीन के दोस्तों से बात कर हुआ संदेह पीड़ित परिवार ने बताया कि कबीन के दोस्तों से बात करने पर काफी संदेहास्पद लगा। अगर एक दोस्त के साथ कोई हादसा हुआ तो अन्य लड़कों को तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए था। लेकिन किसी ने कोई सूचना नहीं दी। सभी लड़के वहां से भाग गए।

एक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। जहां से बच्चा गिरा है, वहां तक पहुंचने का कोई एक्सेस नहीं है। वहां, चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। शेड पर कहां से पहुंच गए। हमें संदेह है कि बच्चे को किसी ने धक्का तो नहीं दिया। कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी।