दिल्ली के शालीमार में कतार तोड़ने के विवाद में युवक पर चाकू से हमला, गुरुद्वारे में दूध लेने के लिए लाइन में खड़े थे सभी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्लीl शालीमार बाग थाना क्षेत्र में कतार तोड़ने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे युवक गंभीर रुपये से घायल हो गया। जिससे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान सुमित बर्मन और अनुज ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। जो पहली बार आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए गए हैं।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे सिंगलपुर स्थित गुरुद्वारे में दूध लेने को लेकर कतार में खड़े एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। घटना के संबंध में पीसीआर कॉल मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल ले जाया जा चुका था।

पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवक का बयान दर्ज किया। पीड़ित राजीव ने पुलिस को बताया कि वह गुरुद्वारे में दूध लेने के लिए कतार में खड़ा था। इसी दौरान स्थानीय निवासी सुमित और अनुज ने कतार तोड़ने की कोशिश की। विरोध करने पर कहासुनी बढ़ गई।

आरोप है कि विवाद के दौरान अनुज ने राजीव को पीछे से पकड़ लिया और सुमित ने चाकू निकालकर उसके सीने पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव करने आए उसके मित्र अरविंद के साथ भी दोनों आरोपितों ने मारपीट की, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए।