नेल्सन मंडेला रोड पर तेज रफ्तार मर्सिडीज ने तीन को रौंदा: एक की मौत, ड्राइवर की शादी के अगले दिन हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज उत्तर थाना क्षेत्र में नेल्सन मंडेला मार्ग पर रविवार तड़के एक अनियंत्रित मर्सिडीज कार ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को टक्कर मार दी। तीनों घायलों को तत्काल एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। शेष दो घायलों में एक की हालत गंभीर है, जबकि दूसरा खतरे से बाहर है। आरोपित मर्सिडीज चालक को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक की पहचान उत्तराखंड के बेराधर, चमोली निवासी 23 वर्षीय रोहित सिंह के रूप में हुई है। घायलों में 23 वर्षीय ललित उर्फ लल्लन व 25 वर्षीय कपिल शामिल हैं। कपिल की हालत गंभीर है और वह आइसीयू में है। तीनों मुनिरका इलाके में रहते थे और एंबियंस माल स्थित पॉल रेस्टोरेंट में रसोइये का काम करते थे। रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है।

मर्सिडीज जी-63 (एचपी 11 डी 0060) करोल बाग निवासी शिवम चला रहा था। पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि वह नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर है। शनिवार को दिन में शिवम की शादी थी और रात को उसने ग्रांड होटल में रिसेप्शन पार्टी रखी थी। हादसे के समय वह अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ अपनी रिसेप्शन पार्टी से करोल बाग स्थित घर लौट रहा था। एयर बैग खुलने से तीनों बच गए।

पुलिस जांच में सामने आया कि कार शिवम के दोस्त अभिषेक की है, जिसकी हिमाचल प्रदेश में अपनी कंपनी है। गाड़ी कंपनी के पते पर ही पंजीकृत है। दक्षिणी पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक तड़के 2.33 बजे वसंत कुंज उत्तर थाने की पुलिस को सड़क हादसे को लेकर सूचना मिला। पुलिस टीम तत्काल नेल्सन मंडेला मार्ग पर माल के सामने वसंत विहार की ओर जाने वाले रास्ते पर दुर्घटनास्थल के पास पहुंची।

वहीं, मर्सिडीज कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली। मौके पर तीन युवक घायल हालत में पड़े हुए मिले। पुलिस ने तीनों घायलों को तत्काल एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया जहां रोहित को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि दो अन्य घायलों का उपचार चल रहा है।