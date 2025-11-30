दक्षिणी दिल्ली में डेयरी संचालक का शरीर गोलियों से कर दिया छलनी, 50 राउंड फायरिंग की गूंज से सहमे लोग
दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में एक डेयरी संचालक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में 50 राउंड से अधिक गोलियां चलाई गईं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र स्थित आया नगर गांव में रविवार को पुरानी रंजिश में डेयरी संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने डेयरी संचालक पर करीब 50 राउंड फायर किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही
हमलावरों ने हाथ-पैर से लेकर सिर तक में गोलियां मारीं। पूरा शरीर छलनी कर दिया। सुबह-सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट सुन संडे मार्केट रोड के लोग सहम गए। छुट्टी का दिन होने के चलते सड़क पर कम ही लोग थे। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश गुरुग्राम रोड की ओर भाग निकले। मृतक की पहचान बाबा मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय रतन लोहिया के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया। घटनास्थल के आसपास लग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके।
घर से निकले थे डेरी जाने के लिए
दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान के मुताबिक, सुबह 6.25 बजे आया नगर में फायरिंग की सूचना मिली। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहा रतन का लहूलुहान शव पड़ा मिला। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि रोज की तरह रतन सुबह पांच बजे संडे मार्केट रोड पर चौधरी शिवराज कालोनी में अपने डेरी जाने के लिए घर से निकले।
फाेरेंसिक टीम को लगभग 50 खाली कारतूस मिले
जैसे ही वह काॅलोनी के गली नंबर दो के मोड़ पर पहुंचे यहां पहले से घात लगाए बैठे बदमाश ने उन्हें घेर लिया और इसके बाद उन पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर कर उनकी हत्या कर दी। अभी तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश में इस हत्यांकाड को अंजाम दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौके से फाेरेंसिक टीम को लगभग 50 खाली कारतूस मिले हैं।
पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया
भतीजे धर्मेंद्र ने भी दावा किया कि उनके चाचा को करीब 50 राउंड गोलियां मारी गई हैं। हमलावरों ने पूरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि पुलिस ने गोलियों या खाली कारतूस के संख्या की पुष्टि नहीं की, पर कई राउंड फायर होने की बात कही। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
छह महीने के भीतर पुरानी रंजिश में दूसरी हत्या
मृतक रतन लोहिया के बड़े बेटे दीपक का प्रापर्टी बिजनेस है। इसे लेकर गांव के ही एक व्यक्ति से उसका विवाद था। ढाई वर्ष पहले दीपक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसका आरोप गांव के ही अरुण लोहिया पर लगा था। मामला साकेत कोर्ट में चल रहा था। कई बार दीपक को केस वापस लेने के लिए धमकाया गया।
छह माह पहले कोर्ट से लौटते समय की थी हत्या
छह महीने पहले दीपक ने अरुण लोहिया की कोर्ट से लौटते समय छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। अरुण पर भी लगभग 20 राउंड फायर किया गया था। जिस समय अरुण पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, कार में उसके पिता रामवीर भी मौजूद थे।
उनके सामने ही उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामले में पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब से वह जेल में ही है। ताजा मामले में मृतक के स्वजन ने आरोप लगाया कि दीपक से बदला लेने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने रतन लोहिया की हत्या कराई है।
