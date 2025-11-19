दिल्ली में स्मॉग की चादर में घुट रहा लोगों का दम, वायु गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' श्रेणी के करीब, AQI 392 दर्ज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को फिर से ''गंभीर'' श्रेणी के करीब पहुंच गई। शहर का औसत एक्यूआइ बढ़कर 392 हो गया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता और बिगड़कर ''गंभीर'' श्रेणी में पहुंच सकती है। अगले छह दिनों तक यह ''बहुत खराब'' से ''गंभीर'' श्रेणी में बनी रहेगी। कोहरा और स्माग भी अब परेशान करने लगा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बुधवार को 392 दर्ज किया गया। यह लगातार छठे दिन ''बहुत खराब'' श्रेणी में रहा, जो मंगलवार को 374 और सोमवार को 351 था।

सीपीसीबी का समीर एप जो दिल्ली के सभी 39 निगरानी स्टेशनों से एक्यूआइ रीडिंग प्रदर्शित करता है, शाम का डेटा नहीं दिखा रहा था, जबकि स्टेशन सुबह काम कर रहे थे। सुबह, चांदनी चौक, डीटीयू, भवन, आनंद विहार, मुंडका, नरेला और वज़ीरपुर सहित कुल 18 स्टेशनों ने 400 से ऊपर के स्तर के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक को ''गंभीर'' श्रेणी में दर्ज किया।