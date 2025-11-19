दिल्ली में स्मॉग की चादर में घुट रहा लोगों का दम, वायु गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' श्रेणी के करीब, AQI 392 दर्ज
दिल्ली में स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है, जिससे वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 392 दर्ज किया गया है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास कर रही है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को फिर से ''गंभीर'' श्रेणी के करीब पहुंच गई। शहर का औसत एक्यूआइ बढ़कर 392 हो गया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता और बिगड़कर ''गंभीर'' श्रेणी में पहुंच सकती है। अगले छह दिनों तक यह ''बहुत खराब'' से ''गंभीर'' श्रेणी में बनी रहेगी। कोहरा और स्माग भी अब परेशान करने लगा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बुधवार को 392 दर्ज किया गया। यह लगातार छठे दिन ''बहुत खराब'' श्रेणी में रहा, जो मंगलवार को 374 और सोमवार को 351 था।
सीपीसीबी का समीर एप जो दिल्ली के सभी 39 निगरानी स्टेशनों से एक्यूआइ रीडिंग प्रदर्शित करता है, शाम का डेटा नहीं दिखा रहा था, जबकि स्टेशन सुबह काम कर रहे थे। सुबह, चांदनी चौक, डीटीयू, भवन, आनंद विहार, मुंडका, नरेला और वज़ीरपुर सहित कुल 18 स्टेशनों ने 400 से ऊपर के स्तर के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक को ''गंभीर'' श्रेणी में दर्ज किया।
वहीं, स्विस एप आइक्यू एयर के मुताबिक सुबह 10 बजे दिल्ली का एक्यूआइ 732 यानी ''खतरनाक'' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो रात आठ बजे 329 यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज किया गया।
इस बीच आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) ने अनुमान लगाया है कि बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान 18 प्रतिशत था, जबकि पराली जलाने से 3.8 प्रतिशत प्रदूषण हुआ।
बृहस्पतिवार के लिए, इनका योगदान क्रमशः 16.1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उपग्रह चित्रों से मंगलवार को पंजाब में 15, हरियाणा में छह और उत्तर प्रदेश में 377 खेतों में आग लगने की घटनाओं का पता चला।
उधर, मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 98 से 50 प्रतिशत रिकार्ड किया गया।
बृहस्पतिवार के लिए मौसम विभाग ने मध्यम कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप भी खिली रहेगी।
