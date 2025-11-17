Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण की 2.24 लाख से अधिक शिकायतें अनसुलझीं, इन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:53 AM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़ी 2,24,000 से ज़्यादा शिकायतें अनसुलझी हैं, जो विभागों की लापरवाही दर्शाती हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप, एमसीडी 311 ऐप और समीर ऐप जैसे माध्यमों पर प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण किया गया, जिसमें एमसीडी को सबसे ज़्यादा शिकायतें मिलीं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादातर शिकायतें कचरा जलाना और धूल से संबंधित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़ी 2,24,000 से ज़्यादा शिकायतें अनसुलझी हैं।

    संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी उपायों के चाहे जितने भी दावे किए जाएँ, हकीकत खुद ही सच बयां कर रही है। कड़वी सच्चाई यह है कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रभावी उपाय तो दूर, इससे जुड़ी शिकायतों को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। जनता को शिकायत दर्ज कराने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2,24,000 से ज़्यादा शिकायतें अब तक अनसुलझी हैं, जो प्रमुख एजेंसियों के लापरवाह रवैये को दर्शाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य सचिव द्वारा वायु प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर जन शिकायत मंचों की हाल ही में की गई समीक्षा से पता चला है कि कई प्रमुख विभाग और एजेंसियाँ शिकायतों के समाधान में खराब प्रदर्शन कर रही हैं। आधी से ज़्यादा शिकायतें लंबित हैं।

    दिल्ली सरकार के इस विश्लेषण में ग्रीन दिल्ली ऐप, एमसीडी के 311 ऐप, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ट्रैक की गई इंटरनेट मीडिया शिकायतों के आंकड़े शामिल थे। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सभी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा शिकायतें मिलीं।

    अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लंबित शिकायतों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, खासकर नवंबर में एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए। विभागों को प्रत्येक ऐप-आधारित शिकायत प्रणाली के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हर लंबित शिकायत प्रदूषण का एक सीधा स्रोत है, चाहे वह खुले में कचरा जलाना हो, धूल नियंत्रण की कमी हो या अवैध निर्माण मलबा हो। ऐप और इंटरनेट मीडिया पर ज़्यादातर शिकायतें कचरा डंपिंग, खुले में जलाना, सड़क की धूल, अतिक्रमण, अनधिकृत और खुले में निर्माण गतिविधियाँ, यातायात जाम और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से संबंधित हैं।"

    1. एमसीडी 311 ऐप

    यह ऐप धूल प्रबंधन से लेकर कचरा हटाने तक की नागरिक शिकायतों का समाधान करता है। 7 अक्टूबर तक दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या 314,000 से ज़्यादा थी। इनमें से 41,091 शिकायतें, यानी 13 प्रतिशत, अभी भी लंबित हैं।

    रिपोर्ट के अनुसार, सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में भारतीय रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग शामिल हैं, जिनकी लंबित शिकायतें क्रमशः 90, 86 और 53 प्रतिशत हैं। वहीं, एमसीडी की लंबित शिकायतें 4 प्रतिशत रहीं, जो प्रमुख विभागों में सबसे कम है, जबकि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की लंबित शिकायतें 12 प्रतिशत और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लंबित शिकायतें 30 प्रतिशत रहीं।

    बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के बाद, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना निगम ने भी अपनी उच्च लंबित शिकायतों की दर, क्रमशः 53 और 31 प्रतिशत, के लिए ध्यान आकर्षित किया। दिल्ली जल बोर्ड की भी लंबित शिकायतें 25 प्रतिशत रहीं, जिनकी कुल 15,600 शिकायतें थीं।

    एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "311 ऐप के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश केंद्रीय एजेंसियां और विभाग स्मॉग के मौसम में प्रदूषण की शिकायतों का तुरंत जवाब नहीं दे रहे हैं।"

    2. ग्रीन दिल्ली ऐप

    यह ऐप दिल्ली सरकार द्वारा 2020 में प्रदूषण संबंधी शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने बताया कि 85,000 से ज़्यादा शिकायतों में से एक बड़ा हिस्सा अभी तक सुलझाया नहीं गया है।

    16 अक्टूबर, 2025 तक, MCD में कुल 61,795 शिकायतों में से 11,850 लंबित थीं, जो 19.18 प्रतिशत की लंबित दर को दर्शाता है। PWD की लंबित दर थोड़ी ज़्यादा 20.11 प्रतिशत थी, जबकि DDA और बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभागों की लंबित दर क्रमशः 4.64 और 10.77 प्रतिशत थी। राजस्व विभाग की लंबित दर 19.42 प्रतिशत थी।

    अधिकारियों ने बताया कि MCD के पास 11,800 से ज़्यादा लंबित शिकायतें पहले से ही लंबित थीं—उनके समाधान की समय सीमा बीत चुकी थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा, "इस तरह की देरी नागरिक-संचालित प्रदूषण निगरानी प्लेटफ़ॉर्म की प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है। सभी विभागों को निवासियों की ऐसी शिकायतों के निवारण में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं।"

    3. समीर ऐप

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा प्रबंधित इस ऐप ने भी प्रशासनिक निष्क्रियता की ऐसी ही तस्वीर पेश की। अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2025 के बीच, दिल्लीवासियों ने इस प्लेटफ़ॉर्म पर वायु प्रदूषण से संबंधित 8,480 शिकायतें दर्ज कीं। इनमें से 2,981 (35 प्रतिशत) का समाधान नहीं हो पाया।

    एमसीडी का प्रदर्शन भी सबसे खराब रहा, जहाँ उसकी 5,974 शिकायतों में से केवल 54 प्रतिशत का ही समाधान हो पाया, जबकि 46 प्रतिशत लंबित रह गईं। दिल्ली जल बोर्ड ने भी 44 प्रतिशत लंबित मामलों की सूचना दी, जबकि बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग में 39 प्रतिशत शिकायतें अनसुलझी रहीं।

    इसके विपरीत, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने 85 प्रतिशत मामलों का समाधान कर लिया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड दोनों ने 100 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर दिया है।

    4. CAQM की इंटरनेट मीडिया शिकायतें

    रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर CAQM को टैग की गई 1,453 शिकायतों में से 435 (30 प्रतिशत) का समाधान नहीं हुआ।

    92 प्रतिशत लंबित शिकायतों के साथ DDA, 67 प्रतिशत लंबित शिकायतों के साथ DSIDC और 89 प्रतिशत लंबित शिकायतों के साथ DJB सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से थे। MCD और PWD की लंबित शिकायतें क्रमशः 25 प्रतिशत और 27 प्रतिशत थीं।

    इसकी तुलना में, दिल्ली परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और DMRC जैसे विभागों ने प्राप्त शिकायतों में से 90 प्रतिशत से अधिक का समाधान किया।

    दिल्ली सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि नागरिक और बुनियादी ढाँचा निकाय, जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं, जैसे अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी और निर्माण धूल, पिछड़ रहे हैं। कुछ ने तो CAQM डैशबोर्ड पर अपनी कार्रवाई की स्थिति भी अपडेट नहीं की है।"

    प्रदूषण से संबंधित जन शिकायतों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कुछ शिकायतों के समाधान से लोग संतुष्ट नहीं होते और उन्हें दोबारा प्रस्तुत कर देते हैं। यही कारण है कि शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है। हालाँकि, इतनी शिकायतें कभी लंबित नहीं रहतीं। भविष्य में, इनके समाधान में और भी अधिक सख्ती और गंभीरता बरती जाएगी।

    -संदीप मिश्रा, सदस्य सचिव, डीपीसीसी